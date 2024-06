V podjetju Biostile so ljudje vedno na prvem mestu

Pred 12 leti se je v družini Kosmina rodila ideja, da bi ustvarili pravo slovensko podjetje, ki bo dostopno ljudem in jim bo znalo prisluhniti . Zakaj? Ker so želeli vedeti, kaj vnašajo Slovenci v svoja telesa, in zagotoviti, da so v izdelkih najbolj kakovostne sestavine . In začeli so trdo delo.

Biostile – podjetje v osrčju Krasa. Foto: Biostile

Izobraževanje in raziskovanje najboljših pristopov, znoj in kri so zaznamovali leta razvoja podjetja. Na tisoče prevoženih kilometrov po Sloveniji, od trgovine do trgovine, od stranke do stranke. Vsaka stranka je bila pomembna. Nobena ura ni bila prezgodnja ali prepozna za pogovor z njo. Na poziv so se oglasili tudi med prazniki. Vse za to, da so stranke dobile pomoč, odgovor na vprašanje in spodbudo.

Delali so brez prestanka. A vsako izboljšanje počutja strank jim je vlilo nove energije za nadaljnjo pot. Kljub nejevernim ljudem, ki so jih odvračali od cilja z besedami "Ne splača se, ne bo vam uspelo", so vztrajali. In kar nekaj njihovih sodelavcev in trgovin je z njimi že od začetka, ker vidijo pozitiven vpliv na ljudi.

Uspeh nikoli ne pride čez noč

Po desetih letih trdega dela je podjetju končno uspel pomemben preboj. Razvili so se v pravo podjetje. "Nismo več garažno podjetje," bi dejal njihov vodja razvoja dr. Dejan Gmajner. Njemu se imajo zahvaliti za vse certifikate, ki dosegajo najvišjo stopnjo varnosti njihovih proizvodov. "Naprej ne moremo," reče, "potem bomo že farmacija."

Sedaj so vidni, uspešni in zadovoljni s svojo potjo. Vendar se, kot je to običajno, včasih pod noge letijo polena. Zato kakršnikoli očitki o nepoštenih namerah in spornih praksah še toliko bolj bolijo. V podjetju Biostile so ljudje namreč vedno na prvem mestu.

Zaposleni so srce podjetja

Skrb za zaposlene je celostna. Držijo se zakonsko določenih usmeritev (pravočasno izplačan regres, pošteno plačane nadure), pa tudi dodatnih ugodnosti (dva odmora za kavo, božičnica in skrb za pozitivno vzdušje v kolektivu). Dvakrat letno organizirajo večja dogodka – eden je tridnevni teambuilding v Ankaranu, ki ga bodo izvedli že v tem mesecu, na drugem praznujejo konec leta. Na teh dogodkih poskrbijo tako za izobraževanje o izdelkih kot za zabavo.

Zaposleni so srce podjetja. Foto: Biostile

A to ni vse, za dobro počutje skrbijo tudi čez leto. Nedolgo nazaj je stranko iz Nemčije presenetil veseli dogodek v podjetju. Sodelavci so eni izmed zaposlenih ob praznovanju 30. leta pripravili veliko presenečenje in se skupaj pozabavali. Gospod kar ni mogel verjeti, da takšen ekipni duh še obstaja.

Ne moremo pa niti mimo zgodbe v podjetju, ki jo z dovoljenjem njihovega sodelavca razkrivamo. Ko se je ta znašel v brezizhodnem položaju, saj je njegov otrok v roku dveh mesecev potreboval nujno operacijo v tujini, so se pri podjetju odločili priskočiti na pomoč. Niso oklevali, ampak brez vprašanj plačali operacijo, nastanitev in stroške potovanja. Misel na to, da lahko danes starši objamejo zdravega in nasmejanega otroka, jim vedno prikliče solze v oči.

Enako pomembne so jim njihove stranke

Stranka je kralj. Čisto vsakega, ki se nanje obrne s težavo, obravnavajo celostno: poslušajo ga, se mu popolnoma posvetijo, analizirajo njegovo stanje in mu na podlagi tega primerno svetujejo. A tu se skrb zanj ne konča.

Če se posameznik nato odloči za nakup prehranskih dopolnil, ga vključijo v program rednih kontrol, kjer spremljajo njihov napredek. Vsaka stranka ima svojega dodeljenega skrbnika, svetovalca, ki se jim popolnoma posveti. Včasih pomaga že pogovor, pravijo.

Izobraževanje je ključnega pomena

Svetovalci v trgovinah in v klicnem centru so strastni in dobro izučeni strokovnjaki, ki nudijo celostno obravnavo. Strokovnost zagotavljajo z rednimi mesečnimi izobraževanji, deljenjem izkušenj in dobrih praks ter spremljanjem trendov s področja zdravja.

Prodaja ni glavni cilj – najpomembnejše je zadovoljstvo strank

Na televiziji in spletu se najde ogromno podjetij in oddaj, katerih cilj je predvsem prodaja izdelkov. Pri Biostile se tega lotevajo drugače – glavni cilj je predvsem pomoč ljudem. Oddaje imajo poučno vsebino in z njimi skušajo ljudi izobraziti. To velikokrat privede do tega, da gledalci pridobijo zaupanje v podjetje. Z nakupom izdelkov se njihovo zaupanje poplača, saj gre za izdelke najvišje kakovosti.

To, da so na pravi poti, potrjujejo vsi pozitivni odzivi zadovoljnih strank. Kar 82 odstotkov se jih namreč k njim redno vrača – tako po nasvete kot po same izdelke. Ob otvoritvi prenovljene trgovine v Kopru, prve v vrsti njihovih lastnih trgovin, so jih prišli pozdravit ljudje, ki so z njimi še od začetka. "Neverjetno, kakšno zgodbo ste zgradili – a po drugi strani vemo, zakaj je tako." V podjetju so na to izjemno ponosni, saj gre za neizpodbiten dokaz, da jim ljudje zaupajo in jim njihovi izdelki resnično pomagajo – s tem je ves vloženi trud tisočkrat poplačan.

Kljub temu ostajajo na trdnih tleh

Še naprej želijo kar najbolje podpirati sodelavce, stranke in lokalno skupnost, v katero so močno vpeti. Verjamejo, da je prihodnost v sožitju, prijateljstvu in sodelovanju. Ker za izdelavo, pakiranje in razvoj skrbijo zadovoljni ljudje, se po njihovem mnenju to odraža tudi na pozitivnem vplivu njihovih izdelkov.

Svoj košček v mozaiku želijo dodati s podporo okoliških društev, otroških vrtcev in šol. V lanskem letu so namreč v te namene darovali več kot 40 tisoč evrov. Še posebej radi podpirajo akcije, ki pomagajo otrokom – ena najbolj odmevnih v zadnjem času je bila akcija Radia 1 Deželak junak. Oglasil se je v osnovni šoli Komen in prevzel donacijo, ki je še dodatno prispevala h končnemu cilju – čim več otrokom iz socialno ogroženih družin omogočiti brezskrbne počitnice. "Vemo, da lahko pri takih dogodkih vedno računamo na podjetje Biostile," so dejale učiteljice šole v Komnu.

Podpora lokalni skupnosti in družbi. Foto: Biostile

Biostile ni samo Herta – Biostile smo mi vsi

Podjetje soustvarjajo vsi, ki so kakorkoli prispevali k zgodbi uspeha. Na prvem mestu gre zahvala za zaupanje vsem strankam, tako rednim kot občasnim, ki so jim lahko kakorkoli pomagali pri težavah in tegobah. Zaveza, da jim bodo vedno pomagali po svojih najboljših močeh, ostaja.

Hvaležni so vsem, ki so kakorkoli stopili v stik z njimi in jim pomagali pri izpolnjevanju njihovega poslanstva. Pot ni bila vedno lahka, a hvaležni so vsem, ki so jo z njimi prehodili z odločnostjo in osredotočenostjo na cilj. Še naprej se zavezujejo h kvaliteti in odgovornemu poslovanju.

Od samega začetka jih vodi načelo "Težki časi minejo, trdni ljudje ostanejo". Prav ta trdoživost jim je pomagala, da v majhnem Komnu, v osrčju Krasa in naše lepe Slovenije pišejo zgodbo o uspehu, ki kljubuje vsem preprekam. Pri tem pa jih žene predvsem eno – neutrudna želja po pomoči ljudem in skrb za njihovo blaginjo.

Naročnik oglasnega sporočila je BIOSTILE D. O. O.