Napredne tehnologije za vrtnarjenje in uživanje na vrtu

Urejena zelenica – robotske kosilnice za vedno pokošeno zelenico

Lepo urejena zelenica je ponos vsakega vrtnarja in pomemben element privlačnega vrta. To pa zahteva dosledno nego, od rednega zalivanja do natančnega košenja. Z novimi tehnologijami in inovacijami na področju vrtnih strojev in pripomočkov postaja ta naloga vse preprostejša. Med najnovejše in najinovativnejše rešitve spadajo robotske kosilnice, ki skrbijo za vedno pokošeno in urejeno zelenico. Takšne so tudi robotske kosilnice Ramda.

Katere so prednosti robotske kosilnice?

Robotske kosilnice so avtomatizirani vrtni stroji, zasnovani za redno košnjo trave brez potrebe po stalnem nadzoru. Delujejo s pomočjo naprednih senzorjev in algoritmov, ki jim omogočajo natančno premikanje po vrtu, s tem pa se izogibajo oviram. Robotske kosilnice Ramda se ponašajo z ostrimi rezili, ki zagotavljajo enakomerno in natančno košnjo, kar pripomore k zdravi ter lepo urejeni zelenici.

Z rednim in vsakodnevnim košenjem preprečite čezmerno rast trave. Košnja v rednih intervalih pomeni tudi naravno gnojenje vaše zelenice, s tem pa pomagate ohranjati tla rodovitna in vlažna.

Foto: Eurogarden in Rotar

Inovacije robotskih kosilnic Ramda

Robotske kosilnice Ramda so plod večletnih inovacij. Ponašajo se s tehnologijo GPS za natančno določanje svoje lokacije na vrtu, kar omogoča bolj natančno in sistematično košnjo.

Poleg tega so robotske kosilnice Ramda združljive z mobilno aplikacijo, ki omogoča preprosto nastavitev urnikov košnje, spremljanje delovanja naprave, lokacije vaše robotske kosilnice in prilagajanje nastavitev na daljavo. Tudi ko ste na dopustu.

Robotske kosilnice Ramda se prav tako ponašajo z ultrazvočnim detektorjem ovir ter z lučjo LED, ki vašega novega robotiziranega vrtnega prijatelja spremeni v izjemen vrtni pripomoček.

Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da so robotske kosilnice zasnovane tako, da so varne za uporabo v okolici ljudi in živali. Senzorji zaznavajo ovire in ustavijo delovanje rezil ob stiku, kar preprečuje nesreče. Poleg tega so robotske kosilnice energetsko učinkovite, saj porabijo bistveno manj energije kot klasične bencinske kosilnice, kar prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in varovanju okolja.

Zalivanje in namakalni sistemi za rastlinjake

V zadnjih letih napredek tehnologije omogoča vrtnarjem, da svoje vrtnarske naloge opravljajo bolj učinkovito in trajnostno. Med najnovejše trende spadajo pametni namakalni sistemi, ki ponujajo številne prednosti za vzdrževanje urejenih vrtov.

Tako lastniki večjih vrtov in rastlinjakov vse pogosteje uporabljajo namakalne sisteme, ki so priključeni na krmilnik. Ti so namenjeni samodejnemu nadzoru večjih ugreznih namakalnih sistemov. S krmilnimi sistemi, ki jih lahko kupite v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter v spletni trgovini www.eurogarden.eu lahko nadzorujete tudi različne količine vode, ki so potrebne pri posameznih zalivalnih intervalih po kanalu, kar omogoča individualno in optimalno namakanje različnih vrst rastlin.

Kako delujejo namakalni sistemi za domačo uporabo?

Programska ura, ki jo pritrdite na pipo, je osnovni pripomoček vsakega zalivalnega sistema. Ob tem je zelo pomembno, da namestite tudi regulator pretoka, ki uravnava tlak vode od 0,7 do 1,3 bara. Programsko uro napaja devetvoltna alkalna baterija, ki v povprečju zdrži dve sezoni uporabe. Ne pozabite ob koncu vsake sezone ure odstraniti in je prestaviti na toplo, da ne bo izpostavljena zimskim temperaturam pod lediščem.

Na regulator pretoka pritrdite hitro spojko, nato sledi preklop cevi za zalivanje rastlinjaka, visoke grede oziroma vrta.

Foto: Eurogarden in Rotar

Vrste namakalnih sistemov

V poletnih mesecih, ko so vse pogostejši ekstremni vremenski pogoji, je ključnega pomena pravilno namakanje gred in vrtov. Za namakanje imamo na voljo dve vrsti cevi. Ene so trše, tako imenovane dripline cevi, ki imajo luknje razporejene na 30 centimetrih dolžine, vsaka od luknjic za namakanje pa ima pretok vode dva litra na uro.

Zelo pogosto se uporabljajo tudi enoletne, tako imenovane retape cevi, ki so sicer veliko cenejše, vendar imajo eno slabost. Te cevi za namakanje je za optimalno delovanje treba zamenjati vsako leto. Luknjice za namakanje so razvrščene na 20 centimetrov, njihov pretok pa je en liter na uro.

V rastlinjakih vrtnarji pogosto uporabljajo kar tako imenovane alkaten cevi za namakanje sadik. V takšnem primeru morate imeti na njih nameščene spojke, nato v cev izvrtate luknjice in namestite ventile. Takšne namakalne sisteme uporabljajo predvsem lastniki večjih rastlinjakov, če potrebujejo več namakalnih linij. Tako lahko posamezno vejo cevi za namakanje zaprete, če na delu rastlinjaka nimate posajenih rastlin. Na koncu vsake linije je treba dodati tudi čep, da odvečna voda ne odteka brez nadzora in s tem tudi zmanjšate porabo vode.

Enakomerno zalivanje korit z balkonskim cvetjem

Če ste veliko odsotni od doma, a imate kljub temu radi cvetoče balkone, potem vam priporočamo, da si omislite avtomatski set za zalivanje rož. V vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Krško ter v spletni trgovini www.eurogarden.eu so na voljo seti za 12 in seti za zalivanje 20 korit. Pomembno je, da so vsa korita pravilno razporejena v enem prostoru. Takšen komplet vsebuje tako alkaten cev kot tudi priključke in manjšo cev, ki jo razporedite v posamezna cvetlična korita. S priloženim luknjačem v alkaten cev nato sami naredite luknje na primerni razdalji, ki ustreza vašim potrebam. Drugi del cevi nato priklopite na kapljač, na katerem lahko prav tako sami regulirate količino pretoka vode.

Napredne tehnologije, kot so kapljični namakalni sistemi, omogočajo, da voda postopoma kaplja neposredno na korenine rastlin, kar zmanjšuje izgube vode zaradi izhlapevanja in povečuje učinkovitost uporabe vode. To je še posebej pomembno v času suše ali v območjih z omejenimi vodnimi viri. Pametni namakalni sistemi so idealni tudi za balkonske vrtnarje, saj omogočajo avtomatizirano zalivanje, prilagojeno potrebam posameznih rastlin.

Preprosti vrtni pripomočki za naprednejše vrtnarjenje

Solarni odganjalci krtov in voluharjev

Solarna tehnologija za odganjanje krtov in voluharjev je postala že skoraj nekaj samoumevnega. Krti in voluharji povzročajo veliko težav na vrtu, saj uničujejo rast korenin, obenem pa ustvarjajo krtine. Solarni odganjalci krtov in voluharjev so postali nepogrešljiv in obenem zelo učinkovit vrtni pripomoček. Solarni odganjalci blagovne znamke Ramda delujejo na podlagi ultrazvočnih valov, ki so neprijetni za krte in voluharje, da se jim raje umaknejo. Obenem za ljudi in domače živali niso slišni in zato tudi niso škodljivi.

Solarni odganjalci tako ne uporabljajo kemikalij ali strupov, zato so varni za okolje in ne škodujejo drugim živalim ali rastlinam na vrtu. Poleg tega sta njihova namestitev in vzdrževanje preprosta. Ko so enkrat postavljeni, delujejo samostojno brez potrebe po dodatnem vzdrževanju. S shranjevanjem sončne energije v baterijah lahko solarni odganjalci delujejo neprekinjeno več let, kar zagotavlja dolgoročno zaščito vrta.

Solarni odganjalec ptic

Veliko sivih las vrtnarjem in sadjarjem ter vinogradnikom v poletnih mesecih povzročajo ptice. Te se rade sladkajo s sadeži in drugimi vrtninami. Hitra in zelo učinkovita rešitev za ohranjanje pridelka je solarni odganjalec ptic.

Plastični solarni krokar je koristen pomočnik za strašenje ptic in škodljivcev na vrtu. Maksimalno realističen videz in velikost zagotavljata visoko učinkovitost. Izdelan je iz visokokakovostnega materiala, ki je odporen proti vremenskim razmeram.

Sonda za merjenje svetlobe, PH in vlažnosti tal

Med vrtne pripomočke, ki jih imamo že za nekoliko samoumevne, spada tudi sonda za merjenje intenzivnosti svetlobe, PH in vlažnosti tal. Ste kdaj pomislili, zakaj rastline na vašem vrtu ne uspevajo? Vsake toliko časa bi bilo dobro preveriti zgoraj omenjene parametre. S tem boste pripomogli k optimalnemu razvoju in rasti rastlin.

Vaš vrt je postal prava oaza – čas je za sprostitev

Napredne tehnologije za urejanje vrta tako že opravljajo svojo nalogo. Čas je, da začnete na svojem vrtu prav zares uživati. Lepo urejeni zelenici se odlično podata tudi nova vrtna garnitura in vrhunski žar Kamado-Ramda. Ste razmišljali o menjavi vrtnega pohištva že to poletje? Potem je čas, da obiščete vrtne centre Eurogarden, kjer je na zalogi velika izbira kakovostnih in trendovskih vrtnih garnitur, ležalnikov, senčnikov ter drugih pripomočkov.

Prav tako boste ljubitelji žara na enem mestu dobili vse od oglja za žar in pripomočkov za žar mojstre ter tudi kakovostne žare ter kamine in odprte ognje Kamado-Ramda. Preverite našo ponudbo v spletni trgovini www.eurogarden.eu.

Foto: Eurogarden in Rotar

