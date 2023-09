Adam Yates zmagovalec Montreala, Matej Mohorič 18.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 31-letnega Adama Yatesa je bila to 23. zmaga v karieri, peta letos in prva enodnevna po šestih letih. Obenem je postal prvi britanski zmagovalec te dirke.

Dirko svetovne serije je lani dobil slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki se bo ob koncu te sezone posvetil jesenskim dirkam po italijanskih cestah.

Edini od Slovencev v Montrealu je bil tokrat Mohorič (Bahrain Victorious). V petek je bil na VN Quebeca peti, a so morali tam kolesarji premagati nekaj manj kot 3000 višinskih metrov, zato so se za zmago potegovali tudi nekateri sprinterji.

Današnja dirka je bila slabih 20 km daljša, v 18 krogih pa so morali premagati kar 4842 višinskih metrov. Zahtevnejši profil je bolj odgovarjal eksplozivnim tekmovalcem in hribolazcem, med katerimi je stik z vodilno skupino dolgo držal tudi 28-letni Mohorič, a popustil na zadnjem vzponu na Camilien-Houde. Na koncu je zasedel 18. mesto z zaostankom 1:23 minute.

Matej Mohorič je bil 18. Foto: Guliverimage

Na najdaljšem in najzahtevnejšem vzponu sta se od tekmecev odlepila Adam Yates in Sivakov (Ineos Grenadiers), ki sta nato slabih deset km bežala zasledovalcem. V sprintu obeh je bil prepričljivo boljši Britanec. Sivakov, sicer od prihodnjega leta moštveni kolega Yatesa in Pogačarja pri UAE Team Emirates, je bil drugi z zaostankom treh sekund, tretji pa Aranburu (Movistar), ki je ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem.

Naslednja in tudi zadnja enodnevna dirka svetovne serije bo na sporedu 7. oktobra, ko bo na vrsti spomenik po Lombardiji. Na njej bo tretjo zaporedno zmago lovil Pogačar.