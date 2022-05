Ko vstaneš sredi noči, da doživiš v živo namesto pred televizorjem #video

Natanko tri tedne po spektakularnem začetku 105. izvedbe italijanskega Gira v Budimpešti, se je rožnata karavana spet zapeljala skozi Slovenijo. Drugo leto zapored, 369 dni pozneje. In če se je lani vse vrtelo okrog vzpona na Gornje Cerovo v Goriških brdih, so letos vlogo osrednjega navijaškega poligona prevzele Livške ravne, kamor so se že od zgodnjega jutra zgrinjali ljubitelji kolesarstva iz vse Slovenije. Vzpon na Kolovrat, ki je danes na Giru doživel krst, je bil pravi magnet in res bi ga bilo škoda zamuditi. Po prvih ocenah se je na slovenskem delu trase, ki je vodila skozi tri posoške občine Kobarid, Tolmin in Bovec, zbralo 25 tisoč navijačev, večina v Kobaridu in na trasi od Idrskega do Kolovrata.

Rožnati Giro je že drugo leto zapored obiskal Slovenijo in navdušil slovenske ljubitelje kolesarstva. V Posočju naj bi se jih danes zbralo okrog 25 tisoč. Foto: Ana Kovač

V dolini Soče so se dolgo pripravljali na sprejem slovitega Gira. Turistični delavci so hitro prepoznali priložnost, pa tudi krajani so se pozitivno odzvali na obisk tritedenske dirke, in se pridružili vsesplošnemu "lišpanju" krajev ob reki Soči.

"Nališpano" Posočje (foto: Ana Kovač)

V Idrskem, zadnji postaji pred vzponom na Kolovrat, je bil med najbolj aktivnimi predsednik Krajevne skupnosti Idrsko – Mlinsko Alojzij Mohorčič, ki so nam ga bližnji sosedi, odgovorni za zelo atraktivno rožnato dekoracijo pred hišo, izpostavili kot najbolj zaslužnega za to, da je ta del Slovenije zaživel v rožnati barvi.

Kot nam je povedal, je že na prvem srečanju s predstavniki TIC ponudil možnost, da pripravijo rožnate bale sena in rožnato pobarvana kolesa. "Kolesa sem dobil na kosovnem odpadu, kjer so bila za odpis. Kolega jih je prebarval, nato pa sva jih s podžupanom obesila na obcestne luči. Koles je 15 in mislim, da lepo popestrijo območje," nam je povedal skromni domačin.

Alojzij Mohorčič, predsednik KS Idrsko - Mlinsko. Foto: Ana Kovač

Razširjena družina Volarič iz Idrskega. Foto: Ana Kovač

Svoje so prispevali še krajani, ki so potiskali rožnate zastavice in jih razporedili ob cesti, izdelali so tudi ogromen plakat z motivom koles, Soče in Krna, ki je popestril začetek vzpona na Livek, in izobesili balone ter domiselno razporedili rožnato pobarvane artikle. Od gojzarjev do orodja. "Zastavice visijo že tri tedne, kolesa pa 14 dni," je povedal Mohorčič.

Brez majice državnega prvaka ne gre

V Idrskem se je pred prihodom e-Gira in nato še "pravega" Gira ustavil tudi profesionalni kolesar Matej Mohorič, ki je v dolino Soče prikolesaril iz Kranja. Na izhodišču vzpona na Livek se je aktualni državni prvak v cestnem kolesarstvu ustavil zaradi dogovorjenih medijskih obveznosti, to pa so pridoma izkoristili številni ljubitelji kolesarja iz Podblice, ta se je še enkrat več izkazal kot eden najbolj dostopnih slovenskih vrhunskih športnikov, in si izborili skupno fotografijo in podpis.

Matej Mohorič je z veseljem ustregel sleherni navijaški želji. Foto: Ana Kovač

"Zdelo se mi je pomembno, da je tudi majica državnega prvaka prisotna na Giru, tudi če nisem del karavane," je enega od razlogov za svoj obisk pojasnil 27-letni kolesarski zvezdnik, ki se v teh dneh že vneto pripravlja na dirko Po Sloveniji (od 15. do 19. junija) in francoski Tour.

Na Livek se je povzpel tudi Matej Mohorič (foto: Ana Kovač)

Mohorič je s 110 kilometri v nogah kot blisk švignil iz izhodišča v Idrskem, a je nato zaradi številnih želja po skupni fotografiji vmes bistveno upočasnil, če ne celo sestopil s kolesa.

Utrinki z Livka nad Kobaridom (foto: Ana Kovač)

Ko greš na dirko, je rezultat na stranskem tiru

Sicer pa so si ljubitelji kolesarstva dan, ki je marsikomu kljub več nanosom sončne kreme prinesel zajetno rdečkasto sončno podlago, vzeli predvsem kot dan za druženje in zabavo, medtem ko je bil rezultatski spekter dirke tokrat bolj ali manj na rezervnem tiru.

Blaž v družbi prijateljev - za 40. rojstni dan s kolesom do Nebes. Foto: Ana Kovač

Med tistimi, ki jih je bolj kot rezultat zanimalo navijaško doživetje na kraju dogodka, je bila tudi skupina gasilcev PGD Most na Soči, ki ima srede rezervirane za skupno vrtenje pedal, v skupini pa je izstopal Blaž z ogromno pentljo s številko 40 okrog vratu in ogrlico v znamenju števila 40. Seveda si je prostovoljni gasilec ni omislil sam, ampak so mu to prikupno domislico za 40. rojstni dan zakuhali prijatelji.

Spodbudni napisi za edinega preostalega Slovenca na Giru Domna Novaka. Foto: Ana Kovač

Ob pešačenju na Livške ravne, kjer je bilo na asfaltu največkrat zaslediti ime Domna Novaka, po odstopu Jana Tratnika edinega slovenskega kolesarja na Giru, ki opravlja pomembno vlogo kot pomočnik Mikela Lande, tretjega v skupnem seštevku dirke, smo naleteli na številne razposajene skupine, ki so danes vstale sredi noči, da so pravočasno zasedle ugodne kotičke ob trasi.

Mnogi so sredi dneva že odkljukali športni del dneva in se bolj posvetili pripravi mesa na žaru in osvežitvi s hmeljevim napitkom, pozneje, ko so ceste namesto rekreativcev zasedli profesionalni kolesarji, pa so prevzeli še vlogo strastnih navijačev.

Dobro razpoložena skupina navijačev iz Sevnice oz. Posavja se je zasidrala v enega od ovinkov na vzponu na Livške ravne, med navijanjem pa skrbela tudi za dodaten potisk koles rekreativnih kolesarjev, v primeru lakote pa so z veseljem odstopili tudi kos mesa, ki se je medtem pekel na žaru. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Po sledeh svojega rojaka

Na vzponu na Kolovrat so ob robu ceste sicer prevladovali slovenski navijači, se je pa mednje pomešala tudi kakšna tuja zastava.

Najvišje so svojo vihteli navijači z Madžarske, ki so stiskali pesti za madžarskega matadorja Attilo Valterja iz ekipe Groupama – FDJ, ki je bil danes del ubežne skupine, etapo pa končal na 4. mestu.

Navijači Attile Valterja so v Posočje pripotovali iz Budimpešte, kjer se je pred natanko tremi tedni začel 105. Giro Foto: Ana Kovač

Kot nam je povedal Andras iz Budimpešte, Valterja spremljajo že dlje časa, večkrat mu pošljejo tudi kakšno navijaško fotografijo, ki jo 23-letni kolesar, ki je lani tri dni preživel v rožnati majici vodilnega, občasno objavi na družbenih omrežjih. Valterja so na ovinku pod posestvom Nebesa, kjer so svoj VIP-prostor imeli predstavniki ene od kolesarskih ekip svetovne serije, pričakali z madžarsko zastavo z njegovim podpisom in ogromnim plakatom, ki je bil, kot so se nam pohvalili, objavljen že v francoskem časopisu L'Equipe.

"Pogijevci" združili prijetno s koristnim

Tam in še kje pa so bili že omenjeni tudi kolesarji Pogi teama, mladinskega pogona KD Rog, katerega mecen je številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar. 12 "pogijev" in njihovi trenerji je danes ubilo dve muhi na en mah. Najprej so opravili konkreten trening, vključno z vzponom na Kolovrat, mučenje navkreber in na soncu pa združili z ogledom Gira.

Kolesarji ekipe Pogi team so združili prijetno s koristnim - trening z ogledom Gira. Foto: Ana Kovač

"Za nami je 60 km in 1800 'višincev', vendar dneva še ni konec," nam je povedal Bor Ebner, menda najbolj zgovoren med fanti Pogi teama in eden tistih ki so si lani v živo ogledal tudi Dirko po Franciji.

Glede na to, da je sam že doživel evforijo, ki vlada na slovitem Touru, smo ga vprašali, ali bi se dalo primerjati navijaško atmosfero na francoskih in slovenskih prelazih in fant je pritrdil. "Vzdušje je odlično, z veseljem bi kolesarili pred takimi navijači. Je pa zanimivo, da na italijanski strani skoraj ni bilo ljudi in je bilo kar nekaj, pri nas pa je super, vse polno navijačev," se je smejalo mlademu kolesarju. Kdo ve, morda bo tudi on kdaj obračal pedala pred takšno množico.

Foto: Ana Kovač

Kolesarji so se v Sloveniji, kjer so prevozili zgolj 37 kilometrov, zadržali slabo uro, navijači pa precej dlje. Za ogled kolesarske dirke si je treba vzeti čas.

To namreč ni le ogled tekme, je precej več.

Je dan za ustvarjanje spominov, ki jih v naslanjaču preprosto ni mogoče doživeti.

Etapna zmaga Nizozemcu, pri vrhu brez sprememb



Med zmagovalce etape Gira se je danes spet vpisal Nizozemec Koen Bouwman (Jumbo-Visma), ki je na preizkušnji od Marana Lagunarja ob Jadranski obali do Stare gore nad Čedadom slavil po dolgem begu manjše skupine. Na vrhu skupne razvrstitve tudi dve etapi pred koncem Gira v Veroni ni sprememb. Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ima še vedno tri sekunde prednosti pred Avstralcem Jaijem Hindleyem (BORA – hansgrohe) in več kot minuto pred tretjeuvrščenim Špancem Mikelom Lando iz ekipe Bahrain-Victorious. Edini preostali slovenski tekmovalec na Giru Domen Novak (Bahrain-Victorious) je današnjo etapo končal na 25. mestu (+ 8:19 minute) in je zdaj skupno na 37. mestu.