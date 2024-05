K Vingegaardu v Vismo prišel sloviti plavalni trener

Medtem ko Zeeman po letošnji sezoni odhaja v nogometni svet in bo prevzel mesto generalnega direktorja nizozemskega prvoligaša AZ Alkmaar, so v moštvo Visma | Lease a Bike zvabili priznanega plavalnega strokovnjaka. Jacco Verhaeren je bil desetletja izjemno uspešen plavalni trener in je do olimpijskega zlata med drugim popeljal Inge de Bruijn, Pietra van den Hoogenbanda in Ranomi Kromowidjojo, poroča WielerFlits.

Za zdaj osredotočen na francosko plavanje

Trenutno je 55-letni Nizozemec še povsem osredotočen na delo s francosko plavalno reprezentanco in priprave na največji športni dogodek leta, olimpijske igre, ki jih bo Pariz gostil od 26. julija do 11. avgusta, nato pa se bo lahko počasi posvetil novi službi. Mesto športnega direktorja bo prevzel z novim letom, pri Visma | Lease a Bike pa pričakujejo, da bo prevzel vodenje celotnega programa vrhunskega športa in imel celovit pregled nad dogajanjem.

Nova znanja, novi pristopi

Velik del Zeemanovih kolesarsko-tehničnih zadolžitev naj bi v prihodnje prevzela športna direktorja Grischa Niermann in Mathieu Heijboer. Letos naj bi se Verhaeren posvečal bolj ali manj "procesom v ozadju", kot še poroča nizozemski medij, zanj pa je že konec lanskega leta takole pojasnil odločitev, da vstopi v kolesarstvo: "Razlog za to sodelovanje je izmenjava znanja. Želim se bolje spoznati s kolesarstvom in prispevati svoj delež k razvoju. Še vedno sem 100-odstotno predan francoski plavalni reprezentanci v pripravah na olimpijske igre, vendar bi vseeno rad nekoliko povzdignil Vismin trenutni pristop. Na vse skupaj gledam 'skozi plavalna očala'. Kaj bodo naredili s tem, je odvisno od njih samih."

Lani je nizozemska ekipa še z imenom Jumbo – Visma osvojila vse tri grand toure, Giro s Primožem Rogličem, Tour z Jonasom Vingegaardom in Vuelto s Seppom Kussom. Z novimi pristopi in novimi znanji so želeli nadgraditi lansko sezono, a jim letos stvari za zdaj ne potekajo po željah. Roglič se je preselil k nemški Bori, Vingegaard se je grdo poškodoval pri padcu na Dirki po Baskiji, po poškodbi pri padcu na Dirki čez Flandrijo se vrača tudi Wout van Aert.

