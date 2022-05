Favoriti pokazali zobe, junak epske etape Gira pa je Avstralec Jai Hindley

O zmagovalcu današnje etape je odločal ciljni sprint, dobil ga je Avstralec Jai Hindley (Bora Hansgrohe). Drugo mesto je zasedel Romain Bardet (DSM), tretje pa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Skupno vodstvo je zadržal Juan pedro Lopez, ki pa ima zdaj le še 12 sekund prednosti pred Portugalcem Almeido in 14 pred Bardetom.

Edini preostali Slovenec na dirki Domen Novak (Bahrain-Victorious) je dolgo opravljal vlogo pomočnika Landi, na koncu pa je razumljivo popustil in zasedel 41. mesto z zaostankom 15:36 minute.

Avstralec ostal brez besed

"Nisem ravno pričakoval zmage. Na zadnjem vzponu sem bil že v velikih težavah. Moral sem kar najbolje preživeti. Na koncu sem vedel, da po zadnjem ovinku prihaja krajša ravnina. Želel sem biti na čelu in dati vse od sebe do ciljne črte. Zdaj pa sem tukaj," je v prvi izjavi po dirki dejal nasmejani 26-letni Avstralec.

"Zelo trdo sem garal, da sem se po slabšem letu 2021 vrnil v boljšo formo za Giro. Trenutno sem brez besed, to je izjemno," je po poročanju STA še dodal Hindley.

"Težko se je sprijazniti z drugim mestom po sprintu tako majhne skupine. V zadnjem ovinku sem napravil napako. Nisem želel narekovati ritma na vzponu, saj sem vedel, da moram nekaj moči prihraniti za zaključni sprint. V ospredju prav tako nismo najbolje sodelovali, vsak je bil na meji. Škoda, saj se ti tako lepa priložnost za zmago ne ponudi vsak dan," pa je po koncu dejal drugouvrščeni Bardet, piše STA.

Kaj se je dogajalo

Večino devete etape, ki jo je zaznamovala precejšnja vročina, pa tudi nekaj padcev, ki k sreči niso zahtevali žrtev, je bežala deveterica kolesarjev, a je ta skupina razpadla že na predzadnjem vzponu etape, Passo Lanciano.

Ta klanec prve kategorije pa je bil le ogrevanje pred spektakularnim zaključkom, skoraj 14-kilometrskim vzponom na 1664 metrov visoki Blockhaus. Ta je postregel s povprečnim naklonom 8,4 %, prvič pa je bil v programu Gira že leta 1967, ko je na njem zmago slavil legendarni belgijski as Eddie Meckx.

Blockhaus je hecno ime za hrib v Italiji, to je namreč nemška beseda za brunarico, izvira pa s konca 19. stoletja, ko naj bi bil na vrhu te gore nastanjen nek avstrijski oficir, ki se je z manjšo četo vojakov boril proti razbojniškim bandam. Klanec je zaslovel leta 1967, ko je tam zablestel takrat komaj 21-letni Meckx.

Na Blockhausu so bili vsi ubežniki ujeti, v ospredje pa so se postavili favoriti. Hitro je pobralo Nizozemca Toma Dumoulina (Jumbo-Visma), kmalu za njim še Britanca Simona Yatesa (BikeExchange – Jayco), Nizozemec Wilco Kelderman (Bora Hansgrohe) je imel okvaro v najbolj neprimernem trenutku, odpadli so še Ivan Sosa (Movistar), pa Sam Oomen (Jumbo-Visma) ...

Domen Novak (Bahrain Victorious) je garal za Mikela Lando in se izčrpal kakšnih 8,5 kilometra pred ciljem, znake šibkosti je začel kazati tudi vodilni na dirki, Španec Juan Lopez (Trek Segafredo).

Juan Lopez je z zadnjimi močmi še rešil rožnato majico vodilnega na Giru. Foto: Reuters

Richard Carapaz in Richie Porte (Ineos Grenadiers) sta pritiskala, sledili so jima še Mikel Landa (Bahrain), pa italijanski veteran Vincenzo Nibali (Astana), pa španski superveteran Alejandro Valverde (movistar), Francoz Romain Bardet (DSM), pa Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates) ...

Dobre štiri kilometre pred ciljem je napad sprožil Carapaz, njegovemu skoku sta lahko sledila le Landa in Bardet. Skupina z Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora Hansgrohe), Almeido, Nibalijem, Valverdejem, pa Domenicom Pozzovivom in Emanuelom Buchmannom se je še trudila ujeti priključek.

Slabe tri kilometre pred ciljem so Almeida, Hindley in Pozzovivo ujeli vodilno trojico, sledil je skok Mikela Lande, a je šesterica ostala skupaj. Z napadom je poskusil Pozzovivo, nato Bardet ... Rožnati Lopez je medtem večal zaostanek.

😉 This looks more like a sprint than an uphill finish!



😉 Sembra più uno sprint che un arrivo in salita!#Giro powered by @TISSOT pic.twitter.com/ICQMbiYTVc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2022

Šesterica je v zadnji kilometer prišla skupaj, o zmagovalcu etape je odločal ciljni sprint, dobil ga je Avstralec Jai Hindley (Bora Hansgrohe). Drugo mesto je zasedel Romain Bardet (DSM), tretje pa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

V ponedeljek bo na Giru prost dan, v torek pa bo na vrsti razgibana deseta etapa od Pescare do Jesija (196 km).

Izidi 9. etape, Isernia - Blockhaus (191 km): 1. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 5;34:44

2. Romain Bardet (Fra/Team DSM)

3. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers)

4. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious)

5. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) vsi isti čas

6. Domenico Pozzovivo (Ita/Intermarche-Wanty-Gobert) + 0:03

7. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:16

8. Vincenzo Nibali (Ita/Astana Qazaqstan) 0:34

9. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 0:46

10. Thymen Arensman (Niz/Team DSM) 0:58

...

15. Juan Pedro Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 1:46

41. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 15:36

... Skupni vrstni red (9/21): 1. Juan Pedro Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 37;52:01

2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) + 0:12

3. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 0:14

4. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:15

5. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 0:20

6. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:28

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious) 0:29

8. Domenico Pozzovivo (Ita/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:54

9. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:09

10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 1:22

...

54. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) 45:48

...

