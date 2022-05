Po obisku Gira to ne bo več samo običajna avtobusna postaja

Britanski sprinter Mark Cavendish bo svojo zbirko dosežkov, v kateri je 160 profesionalnih zmag, od tega 53 doseženih na tritedenskih dirkah, naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji in naziv športna osebnost leta 2011, razširil še za enega.

V madžarski vasici Zamoly, kjer živi le 2,216 prebivalcev, so se odločili, da bodo avtobusni postaji, pred katero je Cavendish, sprinter ekipe Quick-Step Alpha Vinyl zaradi tehnične okvare zamenjal kolo, nadeli njegovo ime. Zraven bodo postavili še znak, ki bo mimoidoče in mimovozeče opominjal na dogodek, poroča madžarski Feol.

Avtobusna postaja, ki bo po novem postaja Marka Cavendisha:

🚲🔄🚲



Does this change of bike signal Mark Cavendish's intention to challenge for Stage 1 victory at the Giro d'Italia?#Giro | @qst_alphavinyl pic.twitter.com/xM7635KgTQ