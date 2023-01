Italijan preprečil novo zmagoslavje Mezgečevih

Luka Mezgec je tudi danes, v ciljnem sprintu 184 kilometrov dolge druge etape Dirke po Savdski Arabiji svojega kapetana Groenewegna pripeljal v položaj za napad na etapno zmago, a se je do te iz zavetrja uspel izstreliti Jonathan Milan. Dylan Groenewegen se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom, a je obdržal vodstvo v skupnem seštevku dirke.

A fast last kilometer and a very close sprint between @MilanJonathan_ and @GroenewegenD on the #SaudiTour stage 2⃣ pic.twitter.com/jk5xuROOg8 — Saudi Tour طواف السعودية (@thesauditour) January 31, 2023

Luka Mezgec je ciljno črto prečkal tri sekunde za zmagovalcem na osmem mestu. Edini Slovenec na dirki je osmi tudi v skupnem seštevku, v tem za vodilnim Groenewegnom zaostaja 19 sekund.

Jutri in v četrtek sta na sporedu bolj razgibani etapi z nekaj zahtevnejšimi vzponi, v petek na zadnji etapi dirke bodo v ospredju spet sprinterji.

🏁 54Km



Just close your mouth, close your eyes and cross the sandstorm ! 🥷 #SaudiTour pic.twitter.com/r8LYYhvBOJ — Saudi Tour طواف السعودية (@thesauditour) January 31, 2023

Izidi 2. etape: 1. Jonathan Milan (Ita/Bahrain Victorious) 4;53:35

2. Dylan Groenewegen (Niz/Team Jayco AlUla)

3. Cees Bol (Niz/Astana Qazaqstan Team) vsi isti čas

...

8. Luka Mezgec (Slo/Team Jayco AlUla) + 0:03 Skupni vrstni red: 1. Dylan Groenewegen (Niz/Team Jayco AlUla) 9;01:28

2. Jonathan Milan (Ita/Bahrain Victorious) + 0:06

3. Maximilian Walscheid (Nem/Cofidis) 0:12

...

8. Luka Mezgec (Slo/Team Jayco AlUla) 0:19

