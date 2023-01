Naveza Luka Mezgec - Dylan Groenewegen že udarila

Nizozemec Dylan Groenewegen je tako prevzel zeleno majico vodilnega na dirki druge kategorije, ki se bo po petih etapah končala v petek, 3. februarja v Marayji. Za uvod v šestio izvedbo Dirke po Savdski Arabiji so morali kolesarji danes prevoziti 180 kilometrov od mednarodnega letališča do Khajbarja do Khaybara.

#SaudiTour 🇸🇦



Finishing off a perfect leadout! 🚀



Here’s how @GroenewegenD got off the mark in 2023 🙌pic.twitter.com/fCrkAWCEBk — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) January 30, 2023

Odlično izhodišče za ciljni sprint sta Groenewegnu pripravila Čeh Zdenek Štybar in Mezgec.

Na drugem in tretjem mestu sta etapo končala Srb Dušan Rajović iz ekipe Bahrain - Victorious in Nemec Max Walscheid iz Cofidisa. Luka Mezgec pa je edini slovenski kolesar na dirki.

