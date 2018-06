Impeyju prva etapa kriterija Dauphine, Kwiatkowski ostaja vodilni

Drugi v etapi je bil Francoz Julian Alaphilippe, tretji pa Nemec Pascal Ackermann.

Impey prepričljivo najmočnejši

V razgibani etapi s sedmimi kategoriziranimi vzponi, od tega je bil najzahtevnejši ob začetku dneva druge kategorije, so sprva srečo poskusili trije ubežniki, zadnja dva je glavnina ujela 11 kilometrov pred koncem. Šest kilometrov kasneje, ko se je cesta rahlo postavila navkreber, so se začeli vrstiti napadi, ki pa niso obrodili sadov. Na koncu je prišlo do sprinta skupine favoritov, prepričljivo najmočnejši je bil Impey.

Kwiatkowski obdržal rumeno majico

Zmagovalec nedeljskega prologa Kwiatkowski, danes peti, je obdržal rumeno majico. Po dveh dneh dirkanja ima dve sekundi prednosti pred Impeyjem na drugem in tri pred Italijanom Giannijem Mosconom na tretjem mestu.

⏪ Revivez le dernier kilomètre la victoire de Daryl Impey sur cette première étape ! 💪🇿🇦

⏪ Relive the last kilometer and Daryl Impey's victory on stage 1! 💪🇿🇦#Dauphiné pic.twitter.com/kya3v1RJyv — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 4, 2018

Edini Slovenec na dirki Luka Pibernik, član Bahrain-Meride, je do cilja prišel na 148. mestu z zaostankom osmih minut in 52 sekund. Skupno je 148.

Kolesarje v torek čaka etapa med Montbrisonom in Belleville en Beaujolaisom, dolga bo 180,5 kilometra, v drugi polovici jih čakajo štirje vzponi tretje kategorije in en četrte.