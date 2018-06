Jure Golčer osmi na Poljskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kolesarski dirki Szlakiem Walk Majora Hubala na Poljskem se je od kolesarjev Adrie Mobila, ki so zastopali Slovenijo, najbolj izkazal veteran Jure Golčer, po štirih etapah je zasedel osmo mesto.

Na dirki prve kategorije, kjer je bil za končno odločitev odločilen sobotni kronometer, so bili najboljši domači predstavniki, dirko je dobil Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice), sledila sta mu Filip Maciejuk in Kamil Gradek. Golčer, tretji v drugi etapi, je zaostal 56 sekund, drugi najboljši predstavnik dolenjskega kluba pa je bil Jani Brajkovič na 24. mestu (+ 1:36).

Slovenski kolesarji so v treh dneh zabeležili še nekaj uvrstitev med najboljših deset. V prvi etapi je bil Gorazd Per sedmi, mesto pred njim je zasedel njegov klubski kolega Srb Dušan Rajović, v zadnji pa je bil Gašper Katrašnik šesti, Rok Korošec (My Bike) pa deseti.