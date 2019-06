Po padcu Valižana v Švici dirka po Franciji brez branilca naslova? #video

Današnja etapa pa se je le dobra dva tedna pred začetkom dirke po Franciji slabo končala za zmagovalca Toura Gerainta Thomasa. Valižan je namreč grdo padel kakšnih 30 kilometrov pred ciljem, tako da je moral odstopiti. V padec je bil vpleten tudi kolesar Astane Andrey Zeits. Tudi on je potreboval zdravniško pomoč.

Thomasova ekipa Ineos je sporočila, da so Thomasa odpeljali na dodatne preglede v bolnišnico. Za zdaj se zdi, da je dobil odrgnine po več delih telesa, a sumijo tudi na to, da si je zlomil kakšno kost. Če se bo izkazalo, da so poškodbe hujše, bo to nov močan udarec za ekipo, saj je pred dnevi že ostala brez kapetana Chrisa Frooma. Ta se je poškodoval na dirki kriterij Dauphine. Zanj je sezona po številnih zlomih že končana.

Padec Gerainta Thomasa:

Na današnji etapi dirke po Švici je bil sicer blizu etapne zmage Peter Sagan, a sta ga ob koncu v sprintu prehitela Vivani in Avstralec Michael Matthews (Sunweb).

Skupno pa ima Slovak zdaj deset sekund naskoka pred Matthewsom, tretji je Danec Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) s 15 sekundami zaostanka.

Matej Mohorič je napadel, ampak ...

Ob koncu današnje etape je z napadom poskušal tudi Matej Mohorič (Bahrain-Merida), ki je tako kot Mathias Frank napadel na spustu do Arlsheima, a je Vivianijevo moštvo prevzelo nadzor in svojega tekmovalca pripeljalo do možnosti za zmago. S Saganom sta hkrati začela zadnji napad 200 metrov pred ciljem, Italijan je bil uspešnejši, Sagan je nato za malenkost izgubil še drugo mesto.

"Včeraj smo že imeli dober načrt, a je Sagana težko premagati. Danes sem vedel, da bo najtežji del vzpon pred ciljem in ne sprint, ekipa je opravila odlično delo in mi omogočila zmago," je dejal Viviani.

Mohorič je bil na cilju z glavnino na 17. mestu, drugi Slovenec na dirki Simon Špilak (Katjuša) pa prav tako v času zmagovalca na 34. Skupno je višje Špilak na 25. mestu (+ 0:54), Mohorič je 63. (+ 6:24).

V sredo kolesarje čaka peta etapa od Münchensteina do Einsiedelna, dolga 177 km.