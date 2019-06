Saganu etapa in skupno vodstvo v Švici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovak Peter Sagan je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Švici. Kolesar ekipe Bora Hansroghe je v ciljnem sprintu 162 kilometrov dolge preizkušnje med Flamattom in Murtnom ugnal Italijana Elio Vivianija in Nemca Johna Degenkolba. Slovak je s tem prevzel tudi skupno vodstvo.

Sagan, ki je prišel do svoje 17. etapne zmage na tej dirki, je bil v sprintu suveren in tekmecem ni pustil niti malo možnosti. Napadel je 150 metrov pred ciljem in več kot za dolžino kolesa ugnal najbližje zasledovalce.

Sicer pa so v etapi bežali Willie Smit, Bert-Jan Lindeman, Ryan Anderson in Simon Pellaud, slednjega je glavnina kot zadnjega ujela približno pet kilometrov pred ciljem.

V glavnini sta končala tudi oba Slovenca. Matej Mohorič (Bahrajn Merida) je bil 19., Simon Špilak (Katjuša Alpecin) pa 38.

V skupni razvrstitvi ima Sagan zdaj deset sekund prednosti pred doslej vodilnim Dancem Kasperjem Asgreenom in enajst pred Avstralcem Rohanom Dennisom. Špilak je 30. (+0:49), Mohorič pa 71. (+6:19).

V torek kolesarje čaka 164 kilometrov dolga četrta etapa med Murtnom in Arlesheimom.