Hatherly ubranil naslov v olimpijskem krosu, Naglič 63.

Južnoafričan Alan Hatherly je ubranil naslov svetovnega prvaka v olimpijskem krosu na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu. V Crans Montani je bil prepričljivo najboljši od starta do cilja in ugnal srebrnega Italijana Simoneja Avondetta in bronastega Francoza Victorja Koretzkyja. Edini Slovenec Rok Naglič je končal na 63. mestu.

Devetindvajsetletni Hatherly je pobegnil od samega začetka in nato vseskozi povečeval prednost pred tekmeci. Med njimi se je proti vrhu sprva prebijal zvezdnik cestnega kolesarstva Nizozemec Mathieu van der Poel, a nato popustil in končal daleč od vrha na 29. mestu pet minut in pol za zmagovalcem.

Na vrhu je osamljeno vožnjo proti drugemu naslovu svetovnega prvaka nadaljeval Hatherly, ciljno črto pa prečkal 48 sekund pred Avendettom in 51 pred Koretzkyjem. Južnoafričan je imel ves čas minuto in pol naskoka, v zadnjih krogih pa je le še nadzoroval položaj na čelu. Edinega Slovenca na startu Roka Nagliča so najboljši ujeli že po štirih od skupno devetih krogih. Preizkušnjo je končal na 63. mestu.

Pred tem so v Crans Montani tekmovale tudi mlajše članice, naslova pa se je veselila Kanadčanka Isabella Holmgren, ki je bila več kot dve minuti pred Američanko Vido Lopez de San Roman in Italijanko Valentino Corvi. Slovenk ni bilo na startu.

Svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu v kantonu Valais v Švici se je za slovensko reprezentanco končalo z dvema zlatima kolajnama v konkurenci mladink. Najprej je Nežka Libnik prejšnji teden postala svetovna prvakinja v disciplini enduro, nato pa je bila v olimpijskem krosu najboljša še Maruša Tereza Šerkezi.