Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
15.20

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Rok Naglič gorsko kolesarstvo Alan Hatherly

Nedelja, 14. 9. 2025, 15.20

40 minut

SP v gorskem kolesarstvu

Hatherly ubranil naslov v olimpijskem krosu, Naglič 63.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Alan Hatherly | Alan Hatherly je ubranil naslov prvaka. | Foto Reuters

Alan Hatherly je ubranil naslov prvaka.

Foto: Reuters

Južnoafričan Alan Hatherly je ubranil naslov svetovnega prvaka v olimpijskem krosu na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu. V Crans Montani je bil prepričljivo najboljši od starta do cilja in ugnal srebrnega Italijana Simoneja Avondetta in bronastega Francoza Victorja Koretzkyja. Edini Slovenec Rok Naglič je končal na 63. mestu.

Devetindvajsetletni Hatherly je pobegnil od samega začetka in nato vseskozi povečeval prednost pred tekmeci. Med njimi se je proti vrhu sprva prebijal zvezdnik cestnega kolesarstva Nizozemec Mathieu van der Poel, a nato popustil in končal daleč od vrha na 29. mestu pet minut in pol za zmagovalcem.

Na vrhu je osamljeno vožnjo proti drugemu naslovu svetovnega prvaka nadaljeval Hatherly, ciljno črto pa prečkal 48 sekund pred Avendettom in 51 pred Koretzkyjem. Južnoafričan je imel ves čas minuto in pol naskoka, v zadnjih krogih pa je le še nadzoroval položaj na čelu. Edinega Slovenca na startu Roka Nagliča so najboljši ujeli že po štirih od skupno devetih krogih. Preizkušnjo je končal na 63. mestu.

Pred tem so v Crans Montani tekmovale tudi mlajše članice, naslova pa se je veselila Kanadčanka Isabella Holmgren, ki je bila več kot dve minuti pred Američanko Vido Lopez de San Roman in Italijanko Valentino Corvi. Slovenk ni bilo na startu.

Svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu v kantonu Valais v Švici se je za slovensko reprezentanco končalo z dvema zlatima kolajnama v konkurenci mladink. Najprej je Nežka Libnik prejšnji teden postala svetovna prvakinja v disciplini enduro, nato pa je bila v olimpijskem krosu najboljša še Maruša Tereza Šerkezi.

Vita Movrin
Sportal Švedinja najboljša v olimpijskem krosu, Vita Movrin 38.
Maruša Tereza Šerkezi
Sportal Maruša Tereza Šerkezi razred zase: Še vedno ne morem verjeti
Vita Movrin
Sportal Vita Movrin v kratkem krosu 18., zlato v Švico in Francijo
Rok Naglič gorsko kolesarstvo Alan Hatherly
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.