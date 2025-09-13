Švedinja najboljša v olimpijskem krosu, Vita Movrin 38.

Švedinja Jenny Rissveds je zmagovalka olimpijskega krosa na gorskokolesarskem svetovnem prvenstvu v švicarskem kantonu Valais. Srebro je pripadlo Novozelandki Samari Maxwell, bron pa domačinki Alessandri Keller. Edina Slovenka Vita Movrin je bila 38.

V boju za zmago so bile tri tekmovalke. Enaintridesetletna Jenny Rissveds je večino časa vodila, narekovala ritem, manjšo razliko pa si je pridobila s pospeševanjem v petem krogu. Prepričljiva je bila predvsem na tehnično zahtevnih klancih in ciljno črto prečkala 18 sekund pred Samari Maxwell in 56 pred Alessandri Keller.

Za Rissveds, olimpijsko prvakinjo iz Ria de Janeira (2016), je bila to sploh prva članska kolajna v olimpijskem krosu na SP, tudi Novozelandka in Švicarka pa sta prvič stali na odru za zmagovalke na SP v tej olimpijski disciplini.

Petindvajsetletna Vita Movrin je bila v prvi polovici preizkušnje med najboljšo trideseterico, nato pa je malce popustila in ciljno črto prečkala 9:29 minute za zmagovalko na 38. mestu. V članski konkurenci je prvič nastopala pred dvema letoma, ko je bila v Glasgowu 32. v olimpijskem in 19. v kratkem krosu. Lani v Pal Arinsalu je bila v olimpijski preizkušnji 38., v kratki različici pa 33. Najvišje doslej na SP je posegla v sredo, ko je bila v kratkem krosu 18.

V soboto so tekmovali tudi mlajši člani, med katerimi je slavil domačin Finn Treudler pred Kanadčanom Colom Punchardom in Dancem Gustavom Pedersenom. Slovenca sta precej zaostala. Filip Utranker je bil z zaostankom dveh krogov 63., Blaža Kavčiča pa so ujeli tri kroge pred koncem, ko je bil 71.

V petek se je v Crans Montani naslova svetovne prvakinje v olimpijskem krosu med mladinkami veselila Maruša Tereza Šerkezi.