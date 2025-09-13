Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 9. 2025,
15.40

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vita Movrin gorsko kolesarstvo

Sobota, 13. 9. 2025, 15.40

1 ura, 7 minut

SP v gorskem kolesarstvu

Švedinja najboljša v olimpijskem krosu, Vita Movrin 38.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vita Movrin | Vita Movrin | Foto Guliverimage

Vita Movrin

Foto: Guliverimage

Švedinja Jenny Rissveds je zmagovalka olimpijskega krosa na gorskokolesarskem svetovnem prvenstvu v švicarskem kantonu Valais. Srebro je pripadlo Novozelandki Samari Maxwell, bron pa domačinki Alessandri Keller. Edina Slovenka Vita Movrin je bila 38.

V boju za zmago so bile tri tekmovalke. Enaintridesetletna Jenny Rissveds je večino časa vodila, narekovala ritem, manjšo razliko pa si je pridobila s pospeševanjem v petem krogu. Prepričljiva je bila predvsem na tehnično zahtevnih klancih in ciljno črto prečkala 18 sekund pred Samari Maxwell in 56 pred Alessandri Keller.

Za Rissveds, olimpijsko prvakinjo iz Ria de Janeira (2016), je bila to sploh prva članska kolajna v olimpijskem krosu na SP, tudi Novozelandka in Švicarka pa sta prvič stali na odru za zmagovalke na SP v tej olimpijski disciplini.

Petindvajsetletna Vita Movrin je bila v prvi polovici preizkušnje med najboljšo trideseterico, nato pa je malce popustila in ciljno črto prečkala 9:29 minute za zmagovalko na 38. mestu. V članski konkurenci je prvič nastopala pred dvema letoma, ko je bila v Glasgowu 32. v olimpijskem in 19. v kratkem krosu. Lani v Pal Arinsalu je bila v olimpijski preizkušnji 38., v kratki različici pa 33. Najvišje doslej na SP je posegla v sredo, ko je bila v kratkem krosu 18.

V soboto so tekmovali tudi mlajši člani, med katerimi je slavil domačin Finn Treudler pred Kanadčanom Colom Punchardom in Dancem Gustavom Pedersenom. Slovenca sta precej zaostala. Filip Utranker je bil z zaostankom dveh krogov 63., Blaža Kavčiča pa so ujeli tri kroge pred koncem, ko je bil 71.

V petek se je v Crans Montani naslova svetovne prvakinje v olimpijskem krosu med mladinkami veselila Maruša Tereza Šerkezi.

Maruša Tereza Šerkezi
Sportal Maruša Tereza Šerkezi razred zase: Še vedno ne morem verjeti
Vita Movrin gorsko kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.