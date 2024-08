Govekar v Nemčiji tik za najboljšo trojico

Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je tudi v četrti etapi dirke po Nemčiji potrdil dobro formo. V ciljnem sprintu je zaostal le za tremi najhitrejšimi in zabeležil najboljši izid sezone na tej ravni tekmovanj. Še tretjo od štirih etap je dobil italijanski sprinterski as Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Triindvajsetletni Milan, najboljši sprinter letošnjega Gira, je zabeležil 14. zmago v karieri in deveto letos. Na razgibani trasi od Schwäbish Gmünda do Villingen-Schwenningena (211,1 km) je v cilju ugnal drugouvrščenega domačina Maxa Kanterja (Astana Qazaqstan) in tretjega Belgijca Jordija Meeusa (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Četrti je ciljno črto prečkal Govekar in zabeležil najboljši letošnji izid na ravni dirk 2.Pro, v katero spada tudi slovenska pentlja. Letos je sicer zabeležil zmago februarja na dirki nižje ravni po Antalyi, drugi pa je bil na DP v kronometru.

V deseterici je bil še štirikrat. V drugi etapi dirke po Romandiji v svetovni seriji je bil šesti, na cestni dirki za DP deseti, na preizkušnji po Burgosu je bil v zadnji etapi peti, pred dvema dnevoma pa v drugi etapi nemške pentlje osmi.

V skupnem seštevku 24-letni Govekar sicer ne konkurira najboljšim, potem ko je v tretji etapi s številnimi drugimi izgubil 29 sekund. Po štirih etapah za vodilnim Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek) zaostaja 48 sekund in zaseda 42. mesto.

V nedeljo bo za konec na sporedu še ena razgibana etapa od Annweiler am Trifelsa do Saarbrückna (182,7 km).

