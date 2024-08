Matevž Govekar v Nemčiji še do osmega mesta, etapa znova Milanu

Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je v drugi etapi dirke po Nemčiji od Schweinfurta do Heilbronna (176,3 km) v sprintu večje skupine zasedel osmo mesto. Zmagal je tako kot v sredinem prologu Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Jonathan Milan, najboljši sprinter majske dirke po Italiji, je v cilju razmeroma razgibane etape ugnal Belgijca Jordija Meeusa (Red Bull-BORA-hansgrohe) in domačina Maxa Kanterja (Astana Qazaqstan).

Štiriindvajsetletni Matevž Govekar je po 13. mestu v prologu tokrat zasedel osmo mesto in v skupnem seštevku pridobil eno mesto. Zdaj je 12. in za Milanom zaostaja 17 sekund. Italijan ima devet sekund naskoka pred Meeusom in 11 pred moštvenim kolegom, Dancem Madsom Pedersenom.

V petek bo na sporedu tretja od petih etap dirke po Nemčiji, ki spada v isti rang tekmovanja kot slovenska pentlja (2.Pro). Kolesarje čaka 174,6 km dolga razgibana trasa z 2600 višinskimi metri med Heilbronnom in Schwäbisch Gmündom.