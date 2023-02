Gorska etapa Rubiu, majica vodilnega Evenepoelu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijec Einer Augusto Rubio (Movistar) je zmagovalec tretje etape dirke po Združenih arabskih emiratih. Po 185 kilometrih trase od Fudžajre do vrha na Džebel Džajsu je 25-letni Kolumbijec ciljno črto prečkal 14 sekund pred novim vodilnim v skupnem seštevku, Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step).

Za Einerja Augusta Rubia je to sploh prva zmaga v poklicni karieri, napadel pa je več kot 10 kilometrov pred ciljem na vrhu zadnjega vzpona in si vmes nabral minuto naskoka. V zadnjih treh kilometrih so tekmeci izničili večji del zaostanka za slavljencem. Prav na dan te etape je praznoval 25. rojsti dan. Vzpon na Džebel Džajs sicer na dirki po ZAE redko ponudi večje razlike, saj gre za dokaj položen klanec, ki je sicer dolg več kot 20 km.

Na koncu je imel Kolumbijec 14 sekund naskoka pred Remcom Evenepoelom. Zmagovalec španske Vuelte in svetovni prvak z lanske cestne dirke v Avstraliji je v zaključku pridobil sekundo in bonifikacije, zaradi česar je prevzel rdečo majico vodilnega. Tretje mesto je v etapi zasedel Britanec Adam Yates, od letos novi moštveni kolega slovenskega asa Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates. Zaostal je 15 sekund.

V skupnem seštevku ima po treh etapah 23-letni Evenepoel sedem sekund naskoka pred Lukom Plappom (Ineos Grenadiers). Mladi Avstralec je tokrat zasedel peto mesto. Tretji je v skupnem seštevku Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) z zaostankom 11 sekund.

Obeh slovenskih šprinterjev, Luke Mezgeca (Jayco-AlUla) in Matevža Govekarja (Bahrain-Victorious), ni bilo v ospredju etape. Zasedla sta 81. oz. 91. mesto z več kot 17 minutami zaostanka.

V četrtek bo na sporedu ravninska četrta etapa od Šindage do pristanišča v Dubaju (174 km).