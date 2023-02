Ekipi Soudal-Quick Step ekipni kronometer, majica vodilnega Plappu

Luke Plapp ima v skupnem seštevku enak čas kot Belgijec Remco Evenepoel, položaj pred svetovnim prvakom pa je ohranil po zaslugi bonifikacijskih sekund iz prve etape.

Avstralec Luke Plapp je novi vodilni na Dirki po Združenih arabskih emiratih. Foto: Sprint Cycling Agency

"Nismo pričakovali, da bomo zmagali, bolj smo bili osredotočeni na ostale favorite za skupno zmago. Dobiti etapo je res sijajno. Dobro smo opravili s prvo polovico trase v močnem vetru in nato pritiskali do konca. To je moja sploh prva zmaga na ekipnem kronometru in druga zaporedna za ekipo. Na to smo lahko ponosni," je po etapi dejal 23-letni Evenepoel.

Tretje in četrto mesto v skupnem seštevku zasedata Nemec Nikias Arndt in Španec Pello Bilbao (oba Bahrain-Victorious). Zaostajata tri oziroma štiri sekunde. Na osmo mesto se je uvrstila ekipa UAE Emirates, kjer ima na dirki po ZAE glavo vlogo novinec v ekipi Adam Yates, ki pa si je včeraj nabral kar 51 sekund zaostanka.

Kolesarji ekipe Soudal-Quick na ekipnem kronometru. Foto: Sprint Cycling Agency

V zelo tesnem razpletu je danes ekipa Bahrain-Victorious s slovenskim predstavnikom Matevžem Govekarjem zasedla četrto mesto s štirimi sekundami zaostanka. Še sekundo več je na petem mestu zaostala ekipa Jayco-AlUla z drugim slovenskim kolesarjem na tej dirki Luko Mezgecem.

V sredo bo na sporedu prva od obeh ključnih gorskih etap, ki se bo začela v Fudžajri in končala z vzponom na Džebel Džajs po 185 km.

