Giro naslednje leto spet v Sloveniji

Po letošnjem odmevnem obisku dirke po Italiji v Brdih in Novi Gorici bo ena najbolj slovitih kolesarskih dirk na svetu tudi drugo leto ponovno na sporedu v Sloveniji. V petek, 27. maja 2022, bo 19. etapa prišla prek Učje v Posočje do Kobarida in od tam na Livek in prek Kolovrata čez mejo, so zapisali na spletnem portalu MMC RTV Slovenija.

V soboto je tržaški časnik Il Piccolo razkril furlansko etapo Gira 2022, pri čemer je potrdil govorice, da bo to drugo leto zapored čezmejna etapa z vnovičnim obiskom Slovenije. Vrnitev dirke po Italiji po dolgih 17 letih je bila letos 23. maja pravi praznik v Brdih, topel sprejem s kopico navijačev in vzdušjem pa je bil tudi izredno opažen v Italiji in kolesarskem svetu, ki so ga navdušili zlasti prizori z vzpona v Gornje Cerovo.

105. Giro čez Posočje in Kobarid

Isti vir je v sobotni izdaji zapisal, da se bo 19. etapa 105. dirke po Italiji bržkone začela v obmorskem letovišču Lignano, po obisku Nadiške in Terske doline pa naj bi se šlo čez mejo v Posočje in Kobarid ter nazaj v Italijo, pri čemer je kot mogoč cilj omenjeno romarsko središče na Stari Gori nad Čedadom, le lučaj od meje v Brdih.

"Da, drži. Oziroma v tem trenutku je tako, da bo Giro šel skozi Kobarid. Ni še popolnoma stoodstotno, a z organizatorji iz Furlanije smo bili načeloma dogovorjeni že junija," je za MMC novico o gostovanju Gira v občini Kobarid dejal župan Marko Matajurc in potrdil slovenski del trase 19. etape: prečkanje meje prek Učje in spust proti Soči, mimo Trnovega v Kobarid, od tam pa za Idrsko in vzpon na Livek in Livške ravni do Kolovrata ter prek sedla Solarji nazaj v Italijo.

Na drugi strani meje bo najbrž res etapni cilj na Stari Gori nad Čedadom oz. Castelmontu po italijansko, kjer so kot gorski cilj gostili dirko po Italiji na lanski izvedbi v okviru 16. etape, ki jo je s ciljem v San Daniele del Friuliju dobil Jan Tratnik.

Novembra uradna predstavitev trase

Uradna predstavitev dirke po Italiji 2022 bo novembra. Dirka se bo zaradi pandemije koronavirusa z dvoletno zamudo le začela na Madžarskem s prvo etapo v Budimpešti 7. maja. Po treh dneh na Madžarskem se bo odletelo na Sicilijo in potem po Apeninskem polotoku navzgor proti Piemontu, od tam pa proti vzhodu Italije. Po slovensko obarvani etapi, ki bo prečkala skoraj celotno Beneško Slovenijo in se po skoku v Slovenijo tudi tam končala, sledi v soboto še kraljevska dolomitska etapa z domnevnim ciljem na Tre Cime di Lavaredo, ki velja za najprepoznavnejši vrh Dolomitov.

Zadnja, 21. etapa bo kronometer s ciljem v areni v Veroni, kot je to bilo na Giru 2019, ki ga je osvojil Ekvadrec Richard Carapaz, Primož Roglič pa je s tretjim mestom poskrbel za prvo uvrstitev Slovenca na zmagovalni oder na italijanski pentlji.

Preberite še: