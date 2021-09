Dirka Pariz - Roubaix prestavljena zaradi predsedniških volitev v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji dirke Pariz - Roubaix so danes sporočili, da bodo dirko za leto 2022 prestavili za teden dni zaradi predsedniških volitev v Franciji.

T. i. "Severni pekel" bo na sporedu 17. aprila, v koledarju pa bo dirka zamenjala termin s še enim velikim kolesarskim dogodkom - nizozemsko dirko Amstel Gold Race.

"Do te rešitve smo prišli po zaslugi sodelovanja in posveta z Leom van Vlietom, direktorjem dirke Amstel Gold Race in tudi Mednarodne kolesarske zveze," je sporočil Christian Prudhomme, ki je pri agenciji ASO zadolžen za kolesarstvo.

Že 118. izvedba dirke za sezono 2021 pa bo na sporedu v nedeljo. S spomladanskega je bila prestavljena na jesenski termin zaradi pandemije covid-19 in sprememb v tekmovalnem koledarju. Letos bo premiero doživela tudi prva ženska dirka, ki bo na sporedu v soboto.

Na dirki Pariz - Roubaix bo nastopil tudi Matej Mohorič: