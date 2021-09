Septembra 2022 tudi v Sloveniji boj za rumeno majico

Septembra prihodnje leto se bo Kranj z okolico obarval rumeno. Prestolnica Gorenjske bo namreč 3. in 4. septembra 2022 gostila rekreativno kolesarsko dirko L'Étape Slovenia by Tour de France. Gre za edinstveni kolesarski dogodek iz serije L'Etape pod blagovno znamko Tour de France, na katerem lahko rekreativni kolesarji podoživijo utrip najbolj cenjene kolesarske dirke na svetu. Najboljši se bodo potegovali za rumeno, belo, pikčasto in zeleno majico, tako kot najboljši kolesarji na francoskem Touru.

Kolesarsko dirko s pridihom francoskega Toura so v torek predstavili v Kranju, ki bo 3. in 4. septembra prihodnje leto gostil unikatno kolesarsko dirko iz serije L'Etape pod blagovno znamko Tour de France.

Po besedah direktorja dirke Aleša Hostnika iz agencije Sport Media Focus, ki dirko organizira skupaj z Mestno občino Kranj oz. Zavodom za turizem in kulturo Kranj, so lastniki licenčnega projekta L'Etape by Tour de France, agencija A.S.O., ki organizira Tour, sami vzpostavili stik s Slovenijo, saj so zaznali ogromen porast kolesarskih navdušencev, ki so ga spodbudili uspehi slovenskih kolesarjev.

Direktor kolesarske dirke L'Etape Slovenia by Tour de France Aleš Hostnik iz agencije Sport Media Focus Foto: Anže Krže/Mediaspeed

Dvodnevna prireditev za različne ciljne skupine

Kolesarska dirka L'Etape Slovenia bo razdeljena na dva dela. Prvi dan, 3. septembra, bo namenjen družinskemu kolesarjenju, otrokom na poganjalčkih, starodobnikom in kolesarjem na električnih kolesih, vrhunec prireditve pa bo nedeljska dirka (4. 9. 2022), na kateri bo šlo bolj zares.

Udeleženci bodo lahko izbirali med dvema trasama – krajšo (70 km) in daljšo (120 km in približno 2.000 višinskih metrov).

Podrobnejši opis trase bo znan v dveh tednih, je pa že zdaj jasno, da bo trasa zavila v Komendo in Podblico, domača kraja Tadeja Pogačarja, dvakratnega zmagovalca Toura, in Mateja Mohoriča, zmagovalca dveh etap na letošnjem Touru.

Kot je razbrati z objav na družbenih omrežjih, se bodo kolesarji zapeljali tudi na Jamnik, eno najbolj razglednih točk Gorenjske.

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, in Matej Mohorič, ambasador dirke L'Etape Slovenia Foto: Anže Krže/Mediaspeed

Višina štartnine še ni znana, se pa te na dirkah s to licenco po svetu vrtijo od 80 do 150 evrov. Predprijave bodo mogoče od novembra naprej.

Ambasador projekta je Matej Mohorič, kolesar ekipe Bahrain Victorious, ki gorenjske ceste pozna kot lasten žep. "Kranj je mesto športa in kolesarska destinacija. Ceste tukaj v okolici so najlepše, kar sem jih srečal. Ta prireditev pa je tudi priložnost za mesto in hkrati velik dogodek, vreden naložbe. Upam, da bodo ljudje tudi s tem prepoznali Kranj kot kolesarsko destinacijo," si želi Mohorič, ki je po novem tudi športni ambasador Kranja.

V projekt L'Etape by Tour de France je vključenih 24 mest v 21 državah. Organizatorji obljubljajo, da bo občutek sodelovanja na rekreativnem Touru enak tistemu na pravem Touru.

Od francoskih organizatorjev je prireditev predstavil Kevin Quiniou, vodja licenčnega projekta L'Étape by Tour de France. Tudi on je poudaril, da bo udeležba na dirki priložnost za amaterske kolesarje, da občutijo, kako je videti etapa na pravem Touru.

Kevin Quiniou, vodja licenčnega projekta L'Étape by Tour de France Foto: Anže Krže/Mediaspeed