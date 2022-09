Mohorič na L'Etape Slovenia spodbujal več kot tisoč kolesarjev

Dvodnevni dogodek v okolici Kranja je po besedah organizatorjev odlično uspel. Rekreativnega kolesarjenja na najvišji organizacijski ravni se je poleg otrok in družin, ki so bili dejavni v soboto, udeležilo več kot 600 kolesarjev na daljši razdalji (138 km) in več kot 400 na krajši (70 km) iz 17 držav.

Udeležence je na progi spodbujal tudi ambasador dirke, slovenski kolesarski as Matej Mohorič, družbo pa mu je delal hudiček Didi, maskota, ki najboljše kolesarje spremlja na največjih dirkah na svetu. Mohorič je z županom Kranja Matjažem Rakovcem tudi odprl nedeljsko dirko, ki jo je po 3 urah in 24 minutah dobil Nizozemec Johnny Hoogerland, nekdanji profesionalni kolesar, tudi trikratni udeleženec dirke po Franciji in dvakratni zaporedni zmagovalec maratona Franja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nekaj metrov sta zaostala slovenska rekreativna kolesarja Tadej Sedar in Igor Kopše. Krajšo razdaljo je dobil Matic Plaznik, v ženski konkurenci pa je bila najhitrejša Barbara Koblar.

Trasa 138-kilometrske preizkušnje je potekala skozi 11 gorenjskih občin, najbolj naporna pa sta bila vzpona na Jamnik in Šenturško Goro. Vsi, ki so pripeljali na cilj na Slovenskem trgu v Kranju, so prejeli spominske medalje, že prej ob prijavi pa dres L'Etape Slovenia v podobi znamenitega Toura, organizator pa je najboljšim v posameznih kategorijah podelil tudi vse štiri tradicionalne majice na dirki po Franciji, rumeno, zeleno, pikčasto in belo.

Kolesarski praznik, ki pod okriljem slovitega Toura poteka v 20 državah po vsem svetu, bo po zapisih organizatorjev postal tradicionalen, znan pa je že termin druge izvedbe, ki bo 2. in 3. septembra prihodnje leto.