Ali Rogličev moštveni kolega ostaja ali odhaja? Jumbo-Visma: Govoric nikoli ne komentiramo.

Po poročanju francoske spletne strani L'Equipe, naj bi bili dogovori med aktualnim olimpijskim podprvakom v kronometru Tomom Dumoulinom in avstralsko ekipo, katere barve zastopata tudi Luka Mezgec in Urška Žigart, v sklepni fazi.

Kmalu po objavi se je na Twitterju odzval nizozemski novinar Thijs Zonneveld, ki je zapisal, da so mu pri rumeno-črnih odgovorili, da gre za nesmisel.

Nekaj ur zatem so se oglasili tudi predstavniki Dumoulina, ki so za spletno stran WielerFlits prav tako zagotovili, da gre za nesmisel, iz ekipe Jumbo-Visma pa so sporočili le, da govoric nikoli ne komentirajo in da se bodo tega pravila držali tudi v tem primeru.

Even gecheckt bij Jumbo-Visma. Hun reactie: onzin. https://t.co/YO4PZeFibD — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) September 29, 2021

Ali gre res za nesmisel, bo pokazal čas. Dumoulinu se pogodba pri Jumbo-Vismi sicer izteče konec sezone 2022, a tudi pri Sunwebu je pogodbo razdrl pred njenim iztekom. Specializirani kolesarski portal Cyclingnews medtem poroča. da bi do prestopa lahko prišlo v sezoni 2023.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Ključna vloga Gianta

Po poročanju francoskega medija L'Equipe naj bi pri domnevnem prestopu nizozemskega zvezdnika veliko vlogo odigral tajvanski proizvajalec koles Giant, s katerim je Dumoulin sodeloval že med letoma 2017 in 2019, ko je dirkal za ekipo Sunweb.

Giant bo leta 2022 postal uradni opremljevalec ekipe BikeExchange, kot sponzor pa se bo ekipi priključil tudi Premier Tech, ki je do letos sodeloval z Astano.

Dumoulin je na kolesih Giant nanizal večino svojih največjih uspehov. Leta 2017 je postal svetovni prvak v kronometru – naslov podprvaka je pripadel Primožu Rogliču –, zmagal je v skupnem seštevku Dirke po Italiji, na Giantu pa je uplenil tudi etapne zmage na vseh treh tritedenskih dirkah (Giro, Tour in Vuelta).

Svoje največje uspehe je dosegel na kolesu blagovne znamke Giant, tudi skupno zmago na italijanskem Giru.

Ekipo BikeExchange ob koncu sezone zapušča Kolumbijec Esteban Chaves, ki se seli v ekipo EF Education - Nippo, kar pomeni, da se kandidata za višja mesta na etapnih dirkah zagotovo ne bi branili.