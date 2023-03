Finkšt zmagovalec zadnje etape Istrske pomladi

Nizozemec si je ta uspeh zagotovil z etapno zmago v drugi etapi od Novigrada do Motovuna. Z zaostankom štirih sekund je drugo mesto v skupni razvrstitvi zabeležil Čeh Adam Toupalik, najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi pa je bil na 13. mestu kolesar Adrie Mobila Kristjan Hočevar, ki je za zmagovalcem zaostal 38 sekund.

Finkšt je bil z zaostankom minute in 18 sekund 31., vsi preostali Slovenci - poleg Novomeščanov so jih zastopali še kolesarji Kranja, Ljubljane Gusto Santica in novogoriškega mebloJogija-Pro concrete, pa so bili slabši.

