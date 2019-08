Favoriti so se pred nedeljskim garanjem potuhnili, rdečo majico oblekel Francoz

Kolesarji, ki merijo na najvišja mesta v skupnem seštevku po 21 etapah, so si danes "vzeli prosto". V nedeljo je namreč zelo zahtevna etapa v Andori, zadnjih nekaj deset kilometrov pa je kolesarje motil še dež, zaradi katerega niso želeli tvegati.

Takole je v cilj pripeljal Nikias Arndt ...

Nikias Arndt wins stage 8 in Igualada with his classic, seated in the saddle sprint. 👏 As expected, the breakaway made it again. It's not much but I'm happy for Sunweb, a nice win after all the bad luck this season. 👍 (🎥 via @VelonCC ) #LaVuelta19 pic.twitter.com/zeEE0hAEcj