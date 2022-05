Eritreja slavi svojega kolesarskega junaka #video

22-letni kolesar belgijskega moštva Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux je zmagal v deseti etapi letošnje Dirke po Italiji in se s tem vpisal v zgodovino kolesarstva kot prvi temnopolti Afričan z zmago na enem od treh grand tourov. Žal se mu je na odru za zmagovalce po zgodovinski zmagi pripetila bizarna nesreča s zamaškom steklenice penine, ki ga je zadel v oko in je z dirke odstopil, a te dni je doma v Eritreji deležen veličastnega sprejema kot nacionalni športni heroj.

