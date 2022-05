V živo: Italijan sam napadel najvišjo točko Gira, Domen Novak med zasledovalci

Dirka se bo končala jutri z 17,4 kilometre dolgim posamičnim kronometrom v Veroni.

Dirka po Italiji, 20. etapa:

32 km do cilja – Covi na spustu še povečuje prednost pred zasledovalci, ti zdaj vozijo 1:47 za Italijanom, glavnina pa 5:40 za njim. Bliža se zaključni vzpon dneva in letošnje dirke, Passo Fedaia (Marmolada).

Foto: zajem zaslona

43 km do cilja – Covi je najvišjo točko Gira prečkal 1:23 pred skupino zasledovalcev z Domnom Novakom, zdaj se spuščajo v dolino, čaka pa jih še zahteven zaključni vzpon na Marmolado. Glavnina z vsemi nosilci majic zaostaja 5:50 za vodilnim v etapi.

47 km do cilja - Covi je zdaj že minuto in 15 sekund pred zasledovalci, Novakovi skupini sta se pridružila še Leemreize in Oomen.

50 km do cilja – Covi povečuje prednost pred Novakovo skupino, zdaj je že okoli 40 sekund. Leemreize in Oomen zaostajata že več kot minuto. Glavnina, na čelu katere so še vedno kolesarji Bahraina, zaostaja 5:50 za vodilnim.

52 km do cilja – Alessandro Covi (UAE Emirates) se je odpeljal v vodstvo, kakšnih 16 sekund za njim vozijo Novak, Kämna, Arsenman, Ciccone in Formolo, zaostali so Zardini, Oomen, Pedrero, pa še malo bolj Vendrame, van der Poel, Leemreize, Moniquet, Ballerini in Vansevenant. Glavnina vozi 5:42 za vodilnim Italijanom.

53 km do cilja – V klanec je močan tempo navil Ballerini, nato je skočil Zardini, van der Poel in Vendrame sta izgubila stik, Novak se dobro drži. Glavnina je zdaj 5:18 za vodilnimi.

Foto: zajem zaslona

56 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Passo Pordoi, bežeča petnajsterica dobrih pet minut pred glavnino. V ubežni skupini ima najmanjši zaostanek za Carapazom Kämna, a tudi Nemec za Ekvadorcem zaostaja dobrih 42 minut. Pod uro zaostanka ima med ubežniki le še Arensman (44 minut).

70 km do cilja – Ubežniki imajo skoraj šest minut prednosti pred glavnino z rožnato majico, v tej pa tempo večji del dneva diktirajo kolesarji moštva Bahrain Victorious. Karavana se približuje vzponu na Passo Pordoi, z 2239 metri nadmorske višine najvišjo točko letošnjega Gira.

💗 Giro d'Italia 2022 | Stage 2⃣0⃣

📍 Val di Fassa - km 103



⚡️ Break (15 riders)



⏱️ 5'20" > Peloton | Gruppo

💻 Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

🏁 65 km#Giro pic.twitter.com/ssAhb0Wo9X — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2022

100 km do cilja – V ubežni skupino so Domen Novak, pa Italijani Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Edoardo Zardini (Androni Giocattoli), Davide Ballerini (QuickStep), Giulio Ciccone (Trek Segafredo), Alessando Covi in Davide Formolo (oba UAE Emirates), Nizozemci Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), Gijs Leemreize, Sam Oomen (oba Jumbo-Visma) in Thymen Arensman (DSM), Belgijca Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) in Mauri Vansevenant (QuickStep), Španec Antonio Pedrero (Movistar) in Nemec Lennard Kämna (Bora Hansgrohe).

140 km do cilja – Po številnih skokih se je posrečil pobeg večji skupini kolesarjev, v njej pa se je znašel tudi edini Slovenec na dirki Domen Novak (Bahrain Victorious).

Foto: zajem zaslona