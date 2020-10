Epski Giro: le dan pred koncem dva kolesarja poravnana na vrhu, odločal bo kronometer

Doslej se še ni zgodilo, da bi bila pred zadnjim dnem dva kolesarja v boju za skupno zmago časovno poravnana. Mlada kolesarja, ki sta Giro začela kot pomočnika, bosta tako v nedeljo v Milanu odločila, kdo bo presenetljivi zmagovalec 103. izdaje dirke po Italiji.

Tretji je v skupnem seštevku Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb), ki je pred tem dva dni nosil majico vodilnega. Zdaj v skupnem seštevku zaostaja minuto in 32 sekund.

O zmagovalcu bo odločal zaključni kronometer

Kolesarji se bodo za konec pomerili v vožnji na čas v Milanu, preizkušnja, ki se bo začela v Cernuscu sul Navigliu, bo dolga 15,7 kilometra. Od vodilne dvojice je doslej nekoliko več prikazal drugouvrščeni Britanec, a je Hindley za konec Gira prihranil prav toliko moči kot leto starejši kolesar iz Hallowaya.

V današnji etapi je sicer pobegnilo 21 kolesarjev, med katerimi je bil zaradi taktike Bahrain-McLarna tudi Jan Tratnik. Slednji je namreč v zaključku etape še nekaj časa pomagal kapetanu, Špancu Pellu Bilbau, ki je lovil stopničke na letošnjem Giru.

Kolesarji so se morali trikrat povzpeti do Sestriera, prvič po nekoliko lažji, a daljši poti. Potem ko tam še ni prišlo do premikov med favoriti, je po spustu v dolino ritem začelo narekovati moštvo Ineos Grenadiers.

Rožnata majica menjala lastnika

Znova je bil položaj podoben tistemu pred dvema etapama na Stelvio, ko je Avstralec Rohan Dennis narekoval ritem. Tokrat je poleg Geoghegana Harta in Hindleyja v skupini nekaj časa ostal tudi Almeida poleg Keldermana in Bilbaa, toda zatem so krog in pol pred koncem znova pobegnili isti trije kolesarji kot v četrtek.

Ob prvem prečkanju Sestriera s težje strani (6,9 kilometra, povprečni naklon 7,2 odstotka) so imeli 45 sekund naskoka do skupine z rožnato majico, do vznožja zadnjega dela etape pa že minuto in 45 sekund. Jai Hindley pa je na vmesnem sprintu pridobil še dodatno sekundo v primerjavi z Geogheganom Hartom.

Jasno je bilo, da se bosta za etapo udarila Britanec in mladi Avstralec. Brez moštvenih navodil pa je lahko Hindley napadel na Sestriere. Poskusil je nekajkrat, a mu je Geoghegan Hart ves čas sledil. V zadnjih nekaj sto metrih pa je bil tokrat boljši leto starejši Britanec. Tretji je ciljno črto prečkal Dennis.

To je kolesarstvo!

"To je kolesarstvo. Zgodi se lahko prav vse. Za nami je izjemen dan, sam pa sem se med etapo počutil zelo udobno. Vedel sem, da mi ne bo treba izsiljevati. Hindley je moral narediti razliko, sam pa sem bil po njegovem prvem napadu prepričan, da se to ne bo zgodilo," je po etapi organizatorjem dirke dejal 25-letni Britanec.

Z razpletom je bil zadovoljen tudi Hindley. "Sem brez besed. To je nekaj, o čemer sem sanjal od majhnih nog. Nositi majico vodilnega na veliki tritedenski dirki je velik privilegij. Seveda ni idealno, da sem majico vzel moštvenemu kolegu, ampak lepo jo je ohraniti v ekipi," je dejal 24-letnik iz Pertha.

Za zadnji kronometer je taktika jasna. "Seveda bom dal od sebe vse, potem pa bomo videli. Kakorkoli se bo že razpletlo, sem zadovoljen tako z ekipno kot svojo predstavo na letošnjem Giru," je po etapi dejal 24-letnik, ki je v dveh kronometrih doslej v primerjavi z Britancem izgubil 26 sekund.

Britanec zdaj v boljšem položaju

Na zadnjem v 14. etapi je Geoghegan Hart na precej daljšem kronometru vzel minuto in 15 sekund mlademu Avstralcu. Posledično ima več možnosti za uspeh Britanec, ki bo upal na podoben razplet kronometra kot na dirki po Franciji, ko je v predzadnji etapi Tadej Pogačar slekel Primoža Rogliča in osvojil Tour.

Izidi 20. etape (Alba - Sestriere, 190 km): 1. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 4;52:45

2. Jai Hindley (Avs/Sunweb) isti čas

3. Rohan Dennis (Avs/Ineos Grenadiers) + 0:25

4. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 1:01

5. Andrea Vendrame (Ita/Ag2r La Mondiale) 1:34

6. Einer Rubio (Kol/Movistar) 1:35

7. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) isti čas

8. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb)

9. Atilla Valter (Mad/CCC Team) 1:48

10. James Knox (VBr/Deceuninck-Quick-step) 2:00

...

28. Jan Tratnik (Slo/Bahrain McLaren) 6:46

64. Domen Novak (Slo/Bahrain McLaren) 20:07 Skupni vrstni red: 1. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 85;22:07

2. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas

3. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) + 1:32

4. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) 2:51

5. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 3:14

6. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 6:32

7. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 7:46

8. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 8:05

9. Fausto Masnada (Ita/Deceuninck-Quick-step) 9:24

10. Hermann Pernsteiner (Avt/Bahrain-McLaren) 10:08

...

59. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 2;53:09

62. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 3;05:38

