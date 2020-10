Prvi primer dopinga na Giru po šestih letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na največji kolesarski dirki po Italiji so odkrili prvega dopinškega grešnika po letu 2014. Foto: Reuters

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je sporočila, da je bil italijanski kolesar Matteo Spreafico suspendiran zaradi vsebnosti nedovoljenih poživil na dveh zaporednih dopinških testih. Sedemindvajsetletnik je bil testiran 15. in 16. oktobra po 12. oziroma 13. etapi letošnjega Gira.

Uci je Mattea Spreafica suspendiral, posledično pa je moral v četrtek zvečer predčasno zaključiti domačo dirko po Italiji. Član moštva Vini Zabu-KTM je imel v dveh odvzetih vzorcih previsoko vsebnost ostarina, ki je kot prepovedan naveden v skupini "drugih anaboličnih sredstev", ki so na seznamu prepovedanih snovi za leto 2020.

Italijan ima pravico zahtevati analizo B-vzorca, v skladu s protidopinškimi pravili Ucija pa je bil suspendiran do razsodbe. Uci se bo do takrat vzdržal nadaljnjih komentarjev, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Spreafico je četrtkovo kraljevsko etapo končal na 104. mestu z zaostankom 50 minut in 58 sekund, v skupnem seštevku pa je pred suspenzom zasedal 127. mesto med 134 uvrščenimi kolesarji.

Zadnji pozitivni primer dopinga na Giru so odkrili leta 2014 po 11. etapi od Colecchia do Savone (249 km). Italijan Diego Ulissi je imel takrat v odvzetem vzorcu urina previsoko vrednost Salbutamola, zaradi česar je bil suspendiran za devet mesecev.