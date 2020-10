Vesele novice z Gira

Vodstvo dirke je s pomočjo zdravnika Astane okuženega takoj osamilo in nadaljuje postopek v skladu s higienskimi protokoli za covid-19.

Kolesarji na Giru imajo danes opravka z zelo zahtevno 18. etapo, v kateri bodo vrteli pedala 207 kilometrov. Etapa se je ob 10.20 začela v Pinzolu, končala pa se bo v kraju Laghi di Cancano.

"Abandon hope all ye who enter here", a proverb which could have very well been written for the mammoth #Giro stage 18.

With all due respect for Dante, we are ready to fight and give everything out there despite facing the daunting Stelvio. pic.twitter.com/bIWxXxc0fs