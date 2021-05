Eden od junakov letošnjega Gira je preutrujen za nadaljevanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Merlier, ki je v Italiji debitiral na tritedenski dirki, je kot razlog za umik navedel utrujenost, iz njegove ekipe Alpecin-Fenix pa so sporočili, da ga težijo tudi želodčne težave.

"To je sploh prvič v moji karieri, da sem dirkal deset dni zapored, in zadnji dnevi so res terjali svoj davek," je priznal 28-letni Belgijec, ki je navdušil s predstavami na Giru.

Presenetil je z zmago v prvi sprinterski etapi s ciljem v Novari in bil tretji v 7. etapi s ciljem v Termoli. Pet dni je vozil v vijolični majici najboljšega po točkah. Iz 'Maglie Ciclamine' ga je slekla šele avstralska raketa Caleb Ewan, dvakratni etapni zmagovalec letošnjega Gira, ki si želi etapne zmage na vseh tritedenskih dirkah v enem letu, včeraj pa se je po etapni zmagi v 10. etapi v vijolično odel Peter Sagan (BORA-hansgrohe).

Merlier in Filipp Ganna (Ineos), ki je v rožnati majici vodilnega preživel dva dneva. Foto: Guliverimage

"Trenutno se glede na mojo fizično pripravljenost ne čutim več sposobnega dirkati za zmago, poleg tega ne želim ogroziti nadaljevanja sezone. Škoda, da zapuščam Giro, vendar menim, da je to trenutno najbolj pametna odločitev," je dejal Merlier, po drugi strani pa se je s tem izognil zahtevnim gorskim etapam, ki karavano čakajo v drugem in tretjem tednu dirke.

Ko je Giro zapustil Caleb Ewan, dvakratni etapni zmagovalec letošnjega Gira, se je ob to močno obregnil legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx. V svoji kolumni mu je očital pomanjkanje profesionalizma in spoštovanja do kolesarstva. Predlagal je sankcije, najbolje v obliki finančne kazni oz. neizplačila nagrad, ki jih je zaslužil na letošnjem Giru.



Ewan je o predčasnem slovesu od Gira sicer razmišljal že pred dirko.

Merlier ima letos v načrtu še eno tritedensko dirko, in sicer vrhunec sezone Dirko po Franciji, kjer bo prvič v karieri dirkal tudi nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel, prvo ime ekipe Alpecin-Fenix.

Danes je na Dirki po Italiji prost dan.

