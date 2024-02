Nič od slavja Pogačarjevih, Belgijec se veseli največje zmage kariere

Belgijec Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) je zmagovalec skupnega seštevka dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. V sedmi in zadnji etapi od Al Aina do vrha Džebel Hafita je slavil tudi etapno zmago in si na koncu privozil ravno dovolj naskoka pred tekmeci za skupno slavje.