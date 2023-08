Konec počitka za Rogliča in favorite, danes gorski cilj na skoraj dveh tisočakih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dveh mirnih dneh za favorite na Dirki po Španiji, ko so bili v ospredju sprinterji, danes glavne protagoniste za skupno zmago čaka nov resen preizkus. Šesta etapa Vuelte, 183,5 kilometra dolga preizkušnja s startom v la Val D'Uixu, se bo namreč končala s ciljnim vzponom na 1.956 metrov visoki Pico del Buitre.

Danes bi se lahko že pojavile prve resnejše časovne razlike med favoriti za končno zmago na letošnji Vuelti. Kolesarje namreč v zaključku šeste etape čaka zahteven vzpon na smučarsko središče Javalambre, na vrh Buitre, kjer je tudi astronomski observatorij. Slabih 11 kilometrov dolg ciljni vzpon prve kategorije ima osemodstotni povprečni naklon, pa številne dele, kjer naklonina presega 14, 15 in celo 16 odstotkov.

Trasa bo zahtevna že pred zaključnim vzponom, skupaj kolesarje danes čaka več kot štiri tisoč višinskih metrov. Med številnimi nekategoriziranimi klanci na razgibani trasi sta tudi dva tretje kategorije. Vrh prvega od teh, Puerto de Arenillas, bodo dosegli po slabih 49 kilometrih etape, drugega, Alto Fuente de Rubielos, pa po 83 kilometrih. Tik pred zaključnim vzponom, na 161. kilometru etape bo še leteči cilj, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde.

Foto: A.S.O. Profil trase obeta izjemno zahteven in zanimiv dan za kolesarje, vodilni na dirki, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep), pa bo imel veliko težje delo, da ubrani rdečo majico, kot ga je imel v zadnjih dveh etapah, ko je lahko le mirno opazoval sprinterske boje in zgolj pazil da ne pade. Jumbo-Visma bi z izjemno zasedbo, Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom ter njunim nepogrešljivim gorskim pomočnikom Seppom Kussom že pripravila kakšen resnejši napad na lanskega zmagovalca Vuelte. Za nameček se bo ekipi zdaj lahko popolnoma podredil še Wilco Kelderman, ki je v torek zaradi padca izpadel iz boja za najvišja mesta.

Načrt za napad utegne imeti tudi španski Movistar s kapetanom Enricom Masom, ki je trenutno drugi v skupnem seštevku in za Evenepoelom zaostaja le 11 sekund, enako velja za Bahrain Victorious z Mikelom Lando, Damianom Carusom in Santiagom Buitragom, kot tudi za UAE Emirates s Juanom Ayusom, Joaom Almeido, Marcom Solerjem in Jayjem Vineom.

Glede na to, da je šele prvi teden Vuelte, pa bi utegnili glavni favoriti še varčevati z močmi, kar utegnejo izkoristiti nevarni kolesarji, kot so Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe), Romain Bardet (DSM – Firmenich), Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny), Juan Pedro López (Lidl – Trek), Hugh Carthy (EF Education – Easy Post) …

Šesta etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.20, uradni start bo ob 12.34, v cilju pa kolesarje pričakujejo okoli 17.30.

Skupni vrstni red po petih etapah: 1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal-Quick Step) 17;12:29

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 0:11

3. Lenny Martinez (Fra/Groupama-FDJ) 0:17

4. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:37

5. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 0:39

6. Cian Uijtdebroeks (Bel/Bora-Hansgrohe) isti čas

7. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:43

8. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 0:44

9. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) 0:48

10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) isti čas

...

35. Jan Tratnik (Slo/Jumbo-Visma) 4:34

158. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 31:07

164. Domen Novak (Slo/UAE Emirates) 32:48

...

