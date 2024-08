Prelahka za Rogliča in hribolazce, pretežka za šprinterje

Na 79. Dirki po Španiji je danes na vrsti razgibana šesta etapa, dobrih 186 kilometrov dolga preizkušnja od Jereza de la Frontere do Yunguere, ki se bo končala s ciljnim vzponom tretje kategorije. Trasa je nekoliko prezahtevna za šprinterje, obenem pa prelahka, da bi lahko na njej resneje obračunali najboljši hribolazci na dirki. Primož Roglič brani rdečo majico vodilnega.

V šesti etapi letošnje Vuelte kolesarje čaka dobrih 3.700 višinskih metrov in štirje kategorizirani vzponi. Najtežji bo prvi, Puerto del Boyar. To je 14,7 kilometra dolg klanec prve kategorije s 5,5-odstotnim povprečnim naklonom, a bo z vrha tega do cilja še debelih 112 kilometrov, zato ne bi smel odločilno vplivati na dogajanje v etapi.

Po kakšnih 115 kilometrih etape je na vrsti nov klanec, Puerto del Viento. Gre za skoraj 20-kilometrski vzpon, a prvi del klanca ni kategoriziran in uradno ni del Vienta, ta je le zadnjih 6,6 kilometra, kjer je povprečni naklon 4,2-odstoten in ocenjen s tretjo kategorijo. Na prvem delu pa bo tudi edini leteči cilj dneva, na katerem bodo v igri tudi bonifikacijske sekunde.

Zaključni klanec šeste etape Foto: zajem zaslona Šestindvajset kilometrov pred ciljem kolesarje čaka še en klanec tretje kategorije, Puerto Martinez (3,5 kilometra, 5,9 odstotka), v klanec pa bo šlo tudi zadnjih devet kilometrov dneva. Zaključni vzpon šeste etape je Yunquera (8,9 kilometra, 3,9 odstotka) in tam se utegnejo malce "potipati" tudi favoriti za skupno zmago. Kakšnih silovitih napadov za večje premike v skupnem seštevku ne gre pričakovati, če pa bi imel kdo slab dan, bi se lahko znašel v težavah.

Etapa je za najboljše hribolazce prelahka, za šprinterske specialiste pa bržčas pretežka, idealna pa je za uspešen beg.

Karavana bo na pot krenila iz veleblagovnice na obrobju Jereza de la Frontere ob 12.40, ob 12.59 naj bi se etapa začela tudi zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.15 in 18. uro. Tudi za četrtek so napovedane visoke temperature ozračja, segrelo naj bi se prek 30 stopinj Celzija, a bo bržčas v hribih malce bolj sveže.

Rdečo majico vodilnega bo že devetintridesetič na Vuelti nosil Primož Roglič, ki brani osem sekund prednosti pred Joaom Almeido v skupnem seštevku dirke. Tudi Roglič bi s svojo eksplozivnostjo lahko pripravil kakšen napad v zaključku.

Skupni vrstni red po petih etapah: 1. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 18;58:36

2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) + 0:08

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:32

4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 0:38

5. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny) 0:41

6. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 0:47

7. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) 0:50

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 0:58

9. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) isti čas

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:00

