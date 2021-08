Še ena etapa, v kateri Roglič ne more nič pridobiti, lahko pa veliko izgubi

Na Dirki po Španiji je na vrsti peta etapa, tudi 184,4-kilometrska preizkušnja od Tarancona do Albaceteja bo ravninska in za zmago se bodo tudi danes spopadli sprinterji. Favorite načeloma čaka miren dan, a te zanje lažje etape vendarle skrivajo tudi nevarnosti.

Na odprtih in ravnih cestah bi lahko življenje kolesarjem zagrenil veter, morebitni ešaloni lahko poskrbijo tudi za zaostanke pri favoritih, še bolj nevarni bi lahko bili padci, ki se pripetijo ob koncu etape, ko med kolesarji v boju za čim boljše položaje zavlada nervoza. To se je včeraj zgodilo nosilcu rdeče majice, Estoncu Reinu Taaramäeju, ki se je znašel na tleh dva kilometra pred ciljem.

Foto: A.S.O.

Prevelika sproščenost je na tritedenskih dirkah lahko nevarna, opozarjajo vodje ekip, tudi Rogličeve Jumbo-Visme. "To so te 'lažje' etape, v katerih se vedno skriva nevarnost. Primoža smo držali dobro spredaj in etapa se je razpletla po načrtih," je po včerajšnji etapi povedal Grischa Nierman in dodal: "Podobna etapa nas čaka jutri, čeprav bo jutri zelo živčen dan. Še vedno smo pozorni na veter, zlasti v finalu. Moramo biti ostri in osredotočeni."

53 kilometrov pred ciljem v La Rodi je danes na sporedu leteči cilj z bonifikacijskimi sekundami, a najboljši sprinterji bodo vse stavili na zaključek v Albaceteju. V seštevku za zeleno majico vodi včerajšnji zmagovalec, Nizozemec Fabio Jakobsen (100 točk), ki ima 32 točk prednosti pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom, zmagovalcem sprinta v drugi etapi.

V Albaceteju je bilo do zdaj 21 ciljev etap Vuelte, nazadnje je tam slavil Francoz Nacer Bouhanni leta 2014.

Etapa se bo začela ob 13. uri, ob 13.13 naj bi karavana dosegla kilometer nič, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.18 in 17.42.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Rein Taaramäe (Est/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 13;08:51

2. Kenny Elissonde (Fra/Trek-Segafredo) + 0:25

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:30

4. Lilian Calmejane (Fra/AG2R Citroën Team) 0:35

5. Enric Mas (Špa/Movistar Team) 0:45

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar Team) 0:51

7. Alejandro Valverde (Špa/Movistar Team) 0:57

8. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo)

9. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) isti čas

10. Mikel Landa (Špa/Bahrain Victorious) 1:09

…

17. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:39

125. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 14:56

152. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 17:57

Preberite še: