Obeta se spektakel: še zadnje upanje za Rogličeve tekmece

Današnja 17. etapa Dirke po Španiji je še zadnja priložnost za tekmece Primoža Rogliča, da napadejo skupno vodstvo na dirki. Kisovčan je sicer na dobri poti, da še drugič zapored osvoji Vuelto, danes pa bo moral zdržati 178,2-kilometrsko etapo od Sequerosa do Covatille s šestimi kategoriziranimi klanci.

Predzadnja etapa letošnje Vuelte, ki je z le 18 etapami nekoliko krajša kot po navadi, bo zahtevna in nadvse razgibana. Kolesarje čaka šest kategoriziranih klancev, trije so tretje kategorije, po en druge in prve ter za konec še ciljni vzpon na Alto de la Covatilla, ki je ocenjen z najvišjo, ekstra kategorijo.

Že za ogrevanje strupen klanec

Prvih 30 kilometrov etape bo spust, nato se začne vzpon na Alto Portilo de las Batuecas (1.240 m.n.v., 10,1 km vzpona pri 6,5 % povprečnega naklona). Ta je prve kategorije in že zelo zgodaj v etapi zelo resen test dnevne forme med favoriti in tistimi, ki bi lahko napadali prestižno etapno zmago.

Foto: A. S. O.

Od 76. do 134. kilometra etape so razvrščeni trije klanci tretje kategorije, najprej Alto de San Miguel de Valero (925 m.n.v., 12 km, 3,4 %), nato Alto de Cristobal (885 m.n.v., 6,2 km, 4,7 %) in po letečem cilju v Montemayor del Riu še Alto de Penacaballera (895 m.n.v., 4,6 km, 5,3 %).

Za konec pa trpljenje na Covatilli

Na 140. kilometru etape se bo začel vzpon na Alto de la Garganta (1.320 m.n.v., 12 km, 4,8 %), na 166. kilometru pa spektakularen zaključek etape. Ciljni vzpon ekstra kategorije na Alto de la Covatilla (1.965 m.n.v., 11,4 km, 7,1 %) bo že dal zmagovalca letošnje Vuelte. Če bo Rogliču uspelo ohraniti vsaj del prednosti pred najbližjimi zasledovalci, bo moral v nedeljo le še paziti, da varno prispe v Madrid, kjer bo okronan za zmagovalca Vuelte 2020.

Foto: A. S. O.

Na potezi so Rogličevi tekmeci, Carapazov Ineos, Carthyjev EF Pro Cycling, svoje načrte imajo zagotovo tudi v Movistarju, pa Astani … Kako se bodo lotili močne Jumbo-Visme? To boste lahko prebrali na Sportalu. Dirko bomo spremljali v živo, etapa se bo začela ob 12.10, prihod kolesarjev v cilj pa prireditelji pričakujejo enkrat med 16.58 in 17.34.

Skupni vrstni red po 16 etapah Vuelte: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 64;20:31

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:45

3. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:53

4. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 1:48

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:29

6. Wout Poels (Niz/Bahrain-McLaren) 6:21

7. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 7:20

8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 8:45

9. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana) 8:54

10. David de la Cruz (Špa/UAE Team Emirates) 9:29

...

