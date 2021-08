Navijačem Primoža Rogliča je v torkovi etapi zastal dih. Sprva so skočili v zrak, ko je na edinem kategoriziranem klancu skočil in se odlepil od tekmecev, drugič pa ob spustu z le-tega, ko se je znašel na tleh. "Če ne tvegaš, ne profitiraš," je po koncu razlagal Roglič, ki k sreči ni utrpel nobene poškodbe.

Moštveni kolega Sepp Kuss, ki je v cilj prikolesaril skupaj z njim in preostalimi rivali za skupno zmago, ga je ob prihodu nemudoma vprašal, kako se počuti: "A je hudo?" "Ne, nič ni," mu je odgovoril Roglič, ki je imel v karieri že velikokrat bližnje srečanje z asfaltno podlago.

