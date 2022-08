Hud udarec za ekipo Luke Mezgeca



Kot so sporočili iz ekipe BikeExchange-Jayco, za katero vozi tudi slovenski as Luka Mezgec, je njihov kapetan Simon Yates, zmagovalec Dirke po Španiji leta 2018, ponoči občutil blažje simptome okužbe z novim koronavirusom, rahlo povišano temperaturo in bolečine v mišicah, zjutraj pa je bil njegov test pozitiven. 30-letni Britanec je v skladu s striktnim protokolom v svetu kolesarstva nemudoma zapustil dirko.

Simon Yates withdraws from La Vuelta a España after testing positive for COVID-19 ahead of stage 11.https://t.co/AlDD1idKM2 — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) August 31, 2022

Yates je bil v skupnem seštevku peti, potem ko je po 7. mestu na včerajšnjem kronometru od Elcheja do Alicanteja (30,9 km) napredoval za eno mesto.

To je že 16. primer covida na letošnji Vuelti.

Zaradi bolezni (ni jasno, ali je šlo za covid) je Primož Roglič (Jumbo-Visma) že pred dnevi ostal brez dveh pomembnih pomočnikov, Sepa Kussa in Edoarda Affinija.