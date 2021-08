Kakšna predstava Primoža Rogliča: že prvi dan v rdečem!

Kronometer podrobneje:

Končni vrstni red

# Kolesar Čas Povp. hitrost 1 ROGLIČ Primož 8:32,98 49.827 2 ARANBURU Alex 8.38,31 49.314 3 TRATNIK Jan 8:41 49.080 4 SCULLY Tom 8.42,48 48.921 5 ČERNY Josef 8:43 48.893 11 POLANC Jan 8.47,04 48.497 55 MEZGEC Luka 9:03 47.048

20.57 - Izjemno. Primož Roglič je zmagovalec uvodne etape na Vuelti. V velikem slogu je premagal tekmece. 7,1 kilometra dolgo preizkušnjo je končal v 8:33, njegova povprečna hitrost pa je znašala 49,8 km/h. Slovenski uspeh sta dopolnila Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) na tretjem in Jan Polanc (UAE Emirates) na enajstem mestu. Za Luko Mezgeca (BikeExchange) je bilo jasno, da ga bomo težko našli pri vrhu, saj kronometer ni njegova disciplina.

Veliki tekmec Primoža Rogliča v boju za skupno zmago Egan Bernal je zaostal za kar 27 sekund.

20.52 - Jan Tratnik je odlično opravil s kronometrom in vsega tri sekunde zaostal za prvim mestom. Primož Roglič je medtem na merjenju vmesnega časa slabe štiri sekunde za najboljšim dosežkom, za Tratnikom pa na petem mestu zaostajal pol sekunde. Egan Bernal je v primerjavi z Rogličem na tem odseku šest sekund počasnejši.

20.50 - Primož Roglič je odlično na progi. V boju za etapno zmago je.

20.49 - Jan Tratnik je na merjenju vmesnega časa le slabe tri sekunde za najboljšim.

20.47 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) se je podal na progo. Minuto pred njim je štartal Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

20.42 - Na trasi je eden od favoritov za etapno zmago Jan Tratnik (Bahrain-Victorious).

20.39 - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ni dobro odpeljal kronometra in postavil čas 8:57

20.33 - Jan Polanc (UAE Emirates) je s povprečno hitrostjo 48,497 km/h 7,1 kilometra dolgo preizkušnji opravil v 8:47, kar je po njegovem prihodu na cilj znašalo za sedmo mesto. Njegov zaostanek za Alexom Aranburujem je znašal devet sekund.

20.20 - Na delu je Jan Polanc (UAE Emirates). Na letošnjem državnem prvenstvu je na kronometru osvojil drugo mesto. Prvak je postal Jan Tratnik, tretji je bil Tadej Pogačar, ki je nato zablestel na Dirki po Franciji in jo drugič zapored osvojil, odlične predstave pa kronal z bronastim odličjem na cestni dirki na olimpijskih igrah.

20.18 - "Grozno je bilo. Tri tedne počitnic sem imel. Nisem imel ničesar za pokazati. Na klancu sem vedel, da ne bom uspel. Na ravnem delu sem le vozil. Nisem mogel pritisniti," je po svojem nastopu dejal Tom Pidcock, ki je na olimpijskem krosu prikolesaril do zlate medalje. Njegov čas je bil 9:08.

20.13 - Moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo Vismi Sepp Kuss je za Alexom Aranburujem zaostal deset sekund. Nekaj časa je izgubil na ravnem delu, vendar bo verjetno zadovoljen s predstavo, ki jo je prikazal danes.

19.41 - na štartu so še trije Slovenci. Jan Polanc se bo na progo podal ob 20.20, Jan Tratnik ob 20.42, Primož Roglič ob 20.47.

19.30 - Do tega trenutno vodilni Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) je bil zadovoljen s predstavo: "Nisem vedel, kako se bom počutil po treh tednih brez dirk. Trasa mi je bila všeč. Od štarta do cilja sem šel na polno. Kratki kronometri mi ustrezajo."

19.14 - Španec Alex Aranburu je novi vodilni. 7,1 kilometra dolgo preizkušnjo je opravil v 8:38. Na drugem mestu je Dylan van Baarle.

18.25 - Slovenski kolesar Luka Mezgec (Bike Exchenge) je je dobro opravil s kronometrom in v cilj prišel s časom 9 minut in 3 sekunde. Še vedno ima najhitrejši čas Adam Yates (Bike Exchange).

18.13 - Luka Mezgec se je četrtič podal na traso tritedenske Vuelte. Njegova naloga bo, da bo v šprintih pomagal moštvenemu kolegu pri BikeExchange Michaelu Matthewsu.

Štart favoritov za današnji kronometer

START Kolesar 19:36 OLIVEIRA Nelson 19:51 IZAGIRRE Ion 20:00 PIDCOCK Thomas 20:08 MATTHEWS Michael 20:10 HAGA Chad 20:16 CORT Magnus 20:18 SCHACHMANN Maximilian 20:42 TRATNIK Jan 20:44 ČERNÝ Josef 20:47 ROGLIČ Primož

18.06 - Na progi je Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki je eden od favoritov bogate britanske ekipe Ineos Grenadiers za skupno zmago. Medtem je Pelayo Sanchez Mayo, ki je odprl današnji dan, na cilj prikolesaril z rezultatom 9:30

17.50 - "Moja pričakovanja so predvsem, da pridem do cilja, da končam Grand Tour, kar bi bil napredek glede na moj zadnji Tour. Mislim, da je treba biti osredotočen dan za dnem, rezultati pa nato pridejo sami. Imam pa Vuelto zaradi dveh zmag seveda izjemno rad, rad dirkam tukaj v Španiji," je pred štartom Vuelte dejal prvi favorit dirke Primož Roglič.

Slovenski kolesar se bo kot zadnji podal na traso. Štart je načrtovan ob 20.47. Minuto pred njim bo začel kolesariti eden od njegovih največjih tekmecev v boju za rdečo majico Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je letos že osvojil Giro. Olimpijski prvak v cestni dirki Richard Carapaz, ki je bil drugi na letošnjem Touru, bo začel kolesariti ob 20.23.

17.46 - Kot prvi se je na kratko preizkušnjo podal Pelayo Sanchez Mayo (Špa/Burgos-BH).

17.45 - Pozdravljeni. Čas je za prvo dejanje Vuelte. Vsega 7,1 kilometra dolg kronometer se bo začel pred znamenito katedralo v Burgosu, ki je stara natanko 800 let. Nato bo kolesarje pot peljala proti kategoriziranemu gorskemu cilju Alto del Castillo, ki je dolg 1,2 kilometra in ima 7,1 povprečni odstotni naklon. Čeprav je kronometer kratek, ima veliko pasti, saj je tehnično zelo zahteven.