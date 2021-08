Primož Roglič o trasi Vuelte: Prvi teden bo zagaten, drugi bolj obvladljiv, tretji pa je velik izziv

Kako dobro je na letošnjo Dirko po Španiji pripravljen slovenski as Primož Roglič, prvi favorit za skupno zmago, ki bi bila že njegova tretja po vrsti? "Bomo videli, na to vprašanje vam bom lahko odgovoril šele čez nekaj dni, morda šele po prvem tednu. Ampak pripravljal sem se dobro, imamo močno ekipo, poskušal se bom zabavati," je v svojem slogu novinarjem v Burgosu, kjer se bo jutri 76. Vuelta tudi začela, odgovoril prvi adut nizozemskega moštva Jumbo-Visma.

Na Vuelti Roglič brani lansko zmago, špansko pentljo pa je prvič dobil že leto prej, ko je postal prvi Slovenec z zmago na eni od treh največjih tritedenskih dirk. Strokovna javnost slovenskega zvezdnika, številko dve z lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci), vidi kot glavnega favorita za zmago, za nameček je v Španijo prišel tudi kot sveži olimpijski prvak v vožnji na čas, a izkušnje z njegovega zadnjega Grand Toura, letošnje Dirke po Franciji, so opozorilo, da se lahko tudi favoritom v vsakem trenutku zalomi.

Hudo razočaranje po Touru

"Moja pričakovanja so predvsem, da pridem do cilja, da končam Grand Tour, kar bi bil napredek glede na moj zadnji Tour," je zato v napovedih previden slovenski zvezdnik, ki je na letošnji francoski pentlji dvakrat grdo padel in zaradi posledic drugega padca pozneje tudi odstopil. "Zagotovo sem bil razočaran, seveda nisem pričakoval, da bom dirko zapustil tako hitro, saj sem trdo delal, da sem se na nanjo kar se da dobro pripravil. Takoj po dirki sem bil izpraznjen, potreboval sem nekaj časa, da sem se postavil nazaj na noge. Ampak zgodilo se je, kar se je. To je zdaj preteklost, gremo naprej," pravi.

"Splačalo se je oditi v Tokio," pravi olimpionik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Splačalo se je oditi v Tokio

Po tem zanj nesrečnem Touru se je spet postavil na noge in nato na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. "Nisem bil prepričan, da bom sploh šel v Tokio, odločitev je padla šele tik pred zdajci. Ampak je bilo vredno," se smeje spominja preteklih nekaj tednov, v katerih je lahko pozabil na razočaranje iz Francije. "Težave so del kolesarstva in del življenja na sploh. Imaš vzpone in padce, ampak zdaj sem tukaj in poskušal bom narediti najbolje, kar znam."

Zdaj povsem osredotočen na Vuelto

Zdaj je torej osredotočen na Vuelto. Pa razmišlja tudi o tretji zaporedni zmagi, s katero bi se pridružil zgolj četverici nesmrtnih, ki jim je v preteklosti uspel tak podvig? "Ne, o tem ne razmišljam," odgovarja Zasavec: "To mi ne pomaga, razmišljam le o izzivu, o ekipi, o dirki, ki je pred nami. Mislim, da je treba biti osredotočen dan za dnem, rezultati pa nato pridejo sami. Imam pa Vuelto zaradi dveh zmag seveda izjemno rad, rad dirkam tukaj v Španiji."

"Proga je izjemno zahtevna, prvi teden z vsemi temi ravninskimi etapami in vetrom bo zagaten, drugi je morda nekoliko lažji na papirju, tretji pa bo izjemno naporen, tam bo bitka iz dneva v dan." Foto: Guliverimage

"Zagotovo eden od najtežjih tednov na letošnjih dirkah"

Letos so prireditelji poskrbeli za zanimivo traso, še posebej v tretjem tednu, v katerem se bodo morali kolesarji spopasti z nekaj brutalnimi gorskimi etapami. "Proga je izjemno zahtevna, prvi teden z vsemi temi ravninskimi etapami in vetrom bo zagaten, drugi je morda nekoliko lažji na papirju, tretji pa bo izjemno naporen, tam bo bitka iz dneva v dan. To je zagotovo eden od najtežjih tednov na letošnjih dirkah, se pa veselim izziva, za gledalce bo zagotovo zelo zanimivo," meni Roglič. Začetek in konec s kronometroma sta mu najbrž pisana na kožo. "Zadnji dan bi mi lahko ustrezal, ampak je treba priti do tam," še dodaja.

Na sobotnem kronometru bo Rgolič vozil posebno zlato Cervelovo kolo:

✨A golden @cervelo for the Olympic time trial champion✨ pic.twitter.com/S0ipYwpIlj — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 13, 2021

"Tritedenske dirke so vselej poštene, zmaga najmočnejši"

V programu je nekaj klancev, ki jih prireditelji ne umeščajo pogosto v traso Vuelte, enega, brutalni El Gamoniteiro, bodo kolesarji naskakovali sploh prvič. "Še vedno sem precej nov na Vuelti, klancev ne poznam, ampak, kot vedno pravim, če imaš dobre noge, potem ni težav. Tritedenske dirke so vselej poštene, zmaga najmočnejši. Bomo videli, kako bo šlo." Po olimpijskih igrah si je vzel nekaj časa za proslavljanje uspeha, nato pa se je lotil priprav na Vuelto, še pravi.

"Moja največja skrb ni, kdo so moji največji tekmeci, temveč kako se vsak dan lotiti dirkanja in ne delati napak." Foto: Guliverimage

Glede na to, da je olimpijski prvak v vožnji na čas, bi moral v sobotnem uvodnem kronometru Vuelte zanesljivo opraviti s tekmeci. Kaj pričakuje od prve etape? "Še vedno si moram bolj podrobno ogledati traso, a vsekakor je enako kot na vseh dirkah. Ni fantazij, je le dirkanje na vso moč od starta do cilja. Bojeval se bom za vsako sekundo, potrebuješ pa dobre noge in upam, da bo šlo dobro."

Dvoboj z Bernalom?

Svet pričakuje razburljiv dvoboj s Kolumbijcem Eganom Bernalom, zmagovalcem letošnjega Gira in verjetno prvim adutom izjemno močnega moštva Ineos Grenadiers. Tudi sam Bernala vidi kot glavnega tekmeca v boju za skupno zmago? "To imate radi novinarji, te spopade, dvoboje, a jaz se bolj osredotočam nase. Moja največja skrb ni, kdo so moji največji tekmeci, temveč kako se vsak dan lotiti dirkanja in ne delati napak. Egan je zelo močan, ampak ni edini. Vsekakor bo velika borba za vse nas."