Kaj vse čaka Rogliča in njegove tekmece na vroči Vuelti

V soboto se v Burgosu na severu Španije začenja 76. Vuelta, zadnja od velikih tritedenskih dirk v kolesarski sezoni. Prva in zadnja etapa bosta posamični vožnji na čas, kar bi moralo ustrezati slovenskemu zvezdniku Primožu Rogliču, ki v Španiji naskakuje tretjo zaporedno zmago, prireditelji pa so kolesarjem pripravili peklenski tretji teden z dvema epskima gorskima etapama.

Dirka po Španiji je že tradicionalno ob koncu kolesarske sezone, ko so številni tekmovalci že precej izmučeni, letos zaradi olimpijskih iger še nekoliko bolj. Oteževalna okoliščina bo zagotovo še huda vročina, ki te dni skrbi za rekorde na jugu Evrope, pa tudi gorske preizkušnje so na Dirki po Španiji vselej izjemno zahtevne. Tudi tokrat bodo. Še posebej epski gorski dvojček v tretjem tednu, 17. in 18. etapa. To drugo poznavalci ocenjujejo kot kraljevsko, kolesarje bo namreč popeljala na vrh El Gamoniteiru (1.770 m. n. v.), ki je sploh prvič na sporedu Vuelte. Gre za pošastni 15-kilometrski klanec s kar 10-odstotnim povprečnim naklonom in deli, ki presegajo 13 odstotkov.

Etape Vuelte 2021:

Sobota, 14. avgust: 1. etapa: Burgos, 7,1 km

Letošnja Vuelta se bo začela spektakularno, v mestu Burgos bodo 800-letnico izgradnje svoje znamenite katedrale počastili tako, da bodo start sedemkilometrskega kilometra postavili kar pred vhod mogočnega objekta. Primož Roglič in njegovi izzivalci se bodo s startne rampe pognali na trg Santa Maria, pa nato nadaljevali po ozkih ulicah starega mestnega jedra in se povzpeli na burgoški grad, 80 metrov nad startom. Zadnjih 1,2 kilometra tega klanca tretje kategorije ima sedemodstotni naklon. Sledijo spust in ravninski zadnji štirje kilometri sedemkilometrskega kronometra.

Foto: A.S.O.

Nedelja, 15. avgust: 2. etapa: Caleruega–Burgos, 166,7 km

Druga etapa je ravninska, namenjena sprinterjem.

Foto: A.S.O.

Ponedeljek, 16. avgust: 3. etapa: Santo Domingo de Silos–Picon Blanco, 202,8 km

Tretja etapa je hribovita, ima dva gorska cilja tretje kategorije, cilj pa je na gori Picon Blanco (1485 n. m. v.), prve kategorije (7,6 km, 9,3 odstotka povprečnega naklona, z deli, ki dosegajo 17 odstotkov). Ta klanec je bil na sporedu tudi v tretji etapi letošnje Dirke po Burgosu, a to ni bil ciljni vzpon. Tisto etapo je sicer dobil Francoz Romain Bardet (DSM). Ta klanec bo prvi preizkus za favorite.

Foto: A.S.O.

Torek, 17. avgust: 4. etapa: El Burgo de Osma–Molina de Aragon, 163,9 km

Še ena etapa brez kategoriziranih klancev in spet priložnost za sprinterje ali ubežnike.

Foto: A.S.O.

Sreda, 18. avgust: 5. etapa: Tarancon–Albacete, 184,4 km

Še nekoliko bolj ravninska kot četrta, a na odprtih ravnicah, kjer bi lahko kolesarjem življenje zagrenil veter.

Foto: A.S.O.

Četrtek, 19. avgust: 6. etapa: Requena–Alto de la Montana de Cullera, 158,3 km

Uradno ravninska, a zagatna. Najprej spust čisto do morja, pa vožnja po sredozemski obali, za konec pa klanec tretje kategorije, ki v slabih dveh kilometrih ponudi skoraj 10-odstotni naklon.

Foto: A.S.O.

Petek, 20. avgust: 7. etapa: Gandia–Balcon de Alicante, 152 km

Prva prava gorska etapa na dirki, v kateri bodo morali kolesarji premagati 3.800 višinskih metrov. Najprej jih čaka klanec prve kategorije, nato en tretje, pa takoj za njim dva druge, spet en tretje in za konec še ciljni vzpon prve kategorije na Balkon Alicanteja.

Foto: A.S.O.

Sobota, 21. avgust: 8. etapa: Santa Pola–La Manga del Mar Menor, 173,7 km

Naslednja ravninska obmorska etapa in nova priložnost za sprinterje.

Foto: A.S.O.

Nedelja, 22. avgust: 9. etapa: Puerto Lumbreras–Alto de Velefique, 188 km

Po prvem dnevu premora spet v gore. V prvi polovici etape karavano čaka klanec druge kategorije, nato pa sklepna serija z vzponom na Collodo Venta Luisa (1.970 m. n. v.) prve kategorije, pa nato castro de Filabres (1.257 m. n. v.) tretje kategorije in za konec še vzpon ekstra kategorije na Velefique (1.800 m. n. v.). Skupaj bodo prevozili 4.800 "višincev".

Foto: A.S.O.

Ponedeljek, 23. avgust: prost dan

Torek, 24. avgust: 10. etapa: Roquetas de Mar–Rincon de la Victoria, 189 km

Nova ravninska etapa ob Sončni obali, z enim gričem druge kategorije v zadnjih 20 kilometrih.

Foto: A.S.O.

Sreda, 25. avgust: 11. etapa: Antequera–Valdepenas de Jaen, 133,6 km

Kratka, a naporna hribovita etapa s klancem druge kategorije slabih osem kilometrov do konca, pa zanimivim koncem v mestecu Valdepenas de Jean, kjer je kratek nekategoriziran klanec po ulicah mesta, ki pa mu kolesarji pravijo "zid". Čeprav je dolg le en kilometer, na delih dosega naklon do 25 odstotkov.

Foto: A.S.O.

Četrtek, 26. avgust: 12. etapa: Jaen–Cordoba, 175 km

Še ena razgibana hribovita etapa s klancema tretje in druge kategorije v zadnjih 70 kilometrih.

Foto: A.S.O.

Petek, 27. avgust: 13. etapa: Belmez–Villanueva de la Serena, 203,7

Najdaljša etapa letošnje Vuelte je tudi predzadnja ravninska.

Foto: A.S.O.

Sobota, 28. avgust: 14. etapa: Don Benito–Pico Villuercas, 165,7 km

Ob koncu drugega tedna dirkanja spet priložnost za hribolazce, v 14. etapi kolesarje čaka 3.200 višinskih metrov. Trije kategorizirani klanci, najprej en tretje, nato dva prve, na vrhu zadnjega, Pico Villuercas (1.580 m. n. v.) je tudi cilj etape.

Foto: A.S.O.

Nedelja, 29. avgust: 15. etapa: Navalmoral de la Mata–El Barraco, 197,5 km

Še ena naporna in dolga etapa s štirimi kategoriziranimi klanci, dvema prve ter po enim druge in tretje kategorije.

Foto: A.S.O.

Ponedeljek, 30. avgust: prost dan

Torek, 31. avgust: 16. etapa: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 180 km

Tretji teden se začenja z zadnjo ravninsko etapo, ki ima le en klanec tretje kategorije, sicer pa ponuja možnost sprinterjem.

Foto: A.S.O.

Sreda, 1. september: 17. etapa: Unquera–Lagos de Covadonga, 185,8 km

Zahtevna gorska etapa nad Kantabrijsko obalo v Asturiji bo nov preizkus za favorite, kolesarji se bodo dvakrat povzpeli na klanec prve kategorije La Collada Llomena (7,6 km, z več kot devetimi odstotki povprečnega naklona in predeli s 14 odstotki), za konec pa še vzpon ekstra kategorije Lagos de Covadonga, ki v 12,5 kilometra ponuja naklone vse od manj kot štiri do več kot 10 odstotkov).

Foto: A.S.O.

Četrtek, 2. september: 18. etapa: Salas–Altu d'El Gamoniteiru, 162,6 km

Kraljevska etapa, ki že v prvih 90 kilometrih ponudi dva brutalna klanca prve kategorije, Puerto de San Lorenzo (10 km pri skoraj devetih odstotkih povprečnega naklona), pa Puerto de la Cobertoria (8 km pri povprečno devetih odstotkih), tik pred sklepnim vzponom pa še Aldo de Cordal (II. kategorija). A zvezda te etape je El Gamoniteiru 15-kilometrski klanec z desetodstotnim povprečnim naklonom in več kot 20 odseki, kjer naklonina preseže 13 odstotkov. Zadnjih šest kilometrov je "strupenih", menijo kolesarji, ki bodo ta klanec vozili prvič v sklopu Vuelte.

Foto: A.S.O.

Petek, 3. september: 19. etapa: Tapia–Monforte de Lemos, 191,2 km

Hribovita etapa s klancem tretje kategorije in dvema druge v začetku je idealna za pobeg.

Foto: A.S.O.

Sobota, 4. september: 20. etapa: Sanxenxo–Mos. Castro de Herville, 202,2 km

Še zadnja gorska etapa Vuelte 2021 v drugi polovici ponuja klance tretje, druge, prve, druge in za konec še enega druge kategorije. Na zadnjem, Alto de Herville, le 502 metra nad Atlantikom, bo cilj.

Foto: A.S.O.

Nedelja, 5. september: 21. etapa: Padron–Santiago de Compostela, 33,6 km

Naporna Dirka po Španiji se tokrat ne bo končala v Madridu, temveč s skoraj 34-kilometrskim posamičnim kronometrom v romarskem središču Santiago de Compostela.

Foto: A.S.O.