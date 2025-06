Ni še konec, razlike so majhne, do Novega mesta bo divje

Na vrsti je še zadnja, peta etapa 31. dirke Po Sloveniji, ki bo kolesarje vodila od Litije do tradicionalnega zaključka na Glavnem trgu v Novem mestu, a bo v le 124 kilometrih poskrbela za več kot 2.100 višinskih metrov na številnih kratkih in strmih klancih, petih kategoriziranih. Devet kilometrov pred ciljem se bodo morali tekmovalci povzpeti na Trško goro, le 1,7 kilometra dolg klanec, ki pa ima desetodstoten povprečni naklon. Norvežana Andersa Hallanda Johannessena in njegove kolege iz moštva Uno-X-Mobility čaka zahtevno delo, da ubranijo zeleno majico vodilnega. Začelo se bo ob 10. uri, konec bo že okoli 13. ure.

Za konec letošnje slovenske pentlje sledi še kratka, a strupena etapa od Litije do Novega mesta. V le 124 kilometrih kolesarje čaka 2.100 višinskih metrov, že takoj po startu v Litiji se bodo dvakrat povzpeli na Vače in Geometrično središče Slovenije. Prvi vzpon do Vač je dolg 5,9 kilometra s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom in je druge kategorije, drugi, ki sledi takoj po krajšem spustu, pa je 2,6-kilometrski s kar 7,3-odstotnim povprečnim naklonom in ocenjen za tretjo kategorijo.

Že prvi del etape bo torej izredno zahteven, sledi spust nazaj v Litijo, pa nato leteči cilj v Šmartnem pri Litiji in že naslednji vzpon na Bogenšperk. Po 40 dobrih kilometrih etape se bodo kolesarji povzpeli na 3,9 kilometra dolg klanec tretje kategorije s šestodstotnim povprečnim naklonom.

Sledi 40 kilometrov tipične slovenske "ravnine" z nenehnimi kratkimi vzponi in spusti, pa leteča cilja v Trebnjem (67. kilometer etape) in Mokronogu (85. kilometer) in na 89. kilometru nov gorski cilj, na Trebelnem, 4,5 kilometra dolgem klancu tretje kategorije s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom.

Po spustu s Trebelnega bodo že na vrsti priprave na eksploziven zaključek dneva, kolesarji bodo prispeli v Novo mesto, na 113. kilometru pa jih čaka še zadnji klanec dneva, Trška Gora. To je le 1,7 kilometra dolg vzpon tretje kategorije, a izjemno strm, v povprečju 10,7-odstotno, a ima najstrmejši del kar 19-odstotno naklonino.

Trasa je zahtevna, tehnična, tisti najboljši se bodo morali potruditi za zmago vse do zadnjih metrov v Novem mestu, pričakuje se tesen razplet za skupno zmago, razlike pri vrhu skupnega seštevka so po štirih tekmovalnih dneh majhne. Tudi mladi slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) za zeleno majico zaostaja pičlih 35 sekund. "Zadnja etapa je zelo zahtevna in zelo kratka. Mislim, da bo šlo vseh 120 kilometrov na nož in mislim, da se lahko še vse zgodi," je 19-letni Novomeščan, ki zaključek letošnje slovenske pentlje dobro pozna, povedal po včerajšnji kraljevski etapi s ciljem na Golteh.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Anders Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 16:09:51

2. Felix Grossschartner (Nem/UAE Team Emirates-XRG) + 0:16

3. Tao Geoghegan Hart (VBr/Lidl-Trek) 0:19

4. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorious) 0:35

5. Fabio Christen (Švi/Q36.5) 0:50

6. Johannes Kulset (Nor/Uno-X Mobility) 1:15

7. Jan Castellon (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 1:20

8. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 1:27

9. Jose Felix Parra (Slo/Kern Pharma) 1:30

10. Alex Tolio (Ita/VF Group-Bardiani CSF) 1:32

37. Sven Aleksander Mernik (Slo/Factor Racing) 7:40

68. Anže Skok (Slo/Adria Mobil) 26:56

69. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil) 27:39

