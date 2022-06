Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar bi se danes rad na kratko ustavil v svojem Klancu pri Komendi in pozdravil domače. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Danes je na sporedu še najzahtevnejša, kraljevska etapa dirke Po Sloveniji. Že včeraj je na Celjskem gradu vodstvo na slovenski pentlji prevzel Tadej Pogačar (UAE Emirates), danes pa bo zeleno majico nosil in branil na zahtevnih 152 kilometrih od Laškega (začetek ob 10.55) do Velike planine.

Kraljevska etapa se bo začela ob 10.55 v Laškem, kolesarje pa za ogrevanje najprej čaka dva vzpona tretje kategorije, Jesenovo (2,8 kilometra/6,9-odstotni povprečni naklon) in Trojane (2,4 kilometra/8,2 odstotka), na 108. kilometru etape še en klanec druge kategorije, Črnivec (10,6 kilometra/5,7 odstotka), za konec pa še najzahtevnejši klanec prve kategorije, vzpon na Veliko planino (8,2 kilometra/7,6 odstotka). Kolesarje v cilju pričakujejo med 14.32 in 15.05.

4. etapa, 18. junij 2022, Laško-Velika planina, 152,1 km

V prvem delu etape še možnost za pobege, nato pa ne bo več milosti

"Začeli bomo v Laškem, kjer še ni bilo štarta etape. Cesto na Trojane poznajo vsi kolesarji, čeprav se mi ne bomo ustavili na krofih. Dobro znan je tudi vzpon na Črnivec. Na koncu je na sporedu glavni vzpon na Podvolovljek, kjer je dirka že bila, nato pa sledita še dva kilometra klanca do parkirišča na Veliki planini. V prvem delu etape še vidim možnost za pobege, nato pa ne bo več milosti," je na predstavitvi trase povedal direktor dirke Bogdan Fink.

"Na etapi sta dva težka vzpona. Mislim, da ni dvoma o tem, da bo najmočnejši na klancu na koncu tudi zmagovalec dirke. Še posebej težak je konec etape," pa je o etapi povedal Matej Mohorič.

Ta v skupnem seštevku dirke zaseda sedmo mesto in za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja minuto in 36 sekund. Z moštvenim kolegom pri Bahrain Victoriousu Domnom Novakom (tretji v skupnem seštevku s 55 sekundami zaostanka) bo najverjetneje spet poskušal kakšen napad, a najbrž vodstva prvega kolesarja sveta le ne bodo mogli ogroziti.

Novak še čuti posledice padca: Potrebujem čas, da spet zaupam pnevmatikam in sebi

Novak, ki še vedno čuti posledice padca s treninga dan pred začetkom dirke Po Sloveniji, je imel v tretji etapi kar nekaj težav. Davek je plačal v petek na vzponu na Svetino, na katerem ni mogel slediti Pogačarju in Majki. In kaj lahko pričakujemo od njega danes?

"Ob padcih potrebujem čas, da spet zaupam pnevmatikam in sebi. Danes sem kasiral. Proti Tadeju je težko dirkati. Bomo videli, kako bo danes. Eni pravijo, da je po padcu najtežje drugi in tretji dan. Bomo videli, ali se bom danes bolje počutil. Dal bom vse od sebe. Bomo videli, ali bo to dovolj za tretje. Če bo za deseto, bo žal za deseto. Poizkusil bom najbolje, kar bom dal lahko od sebe," je pred kraljevsko etapo dejal Novak.

Pogačar se bo zapeljal skozi svoje kraje

Nosilec zelene majice Pogačar ima sedem sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem Rafalom Majko, ki je že prvi dan dal vedeti, da bodo pri arabskemu moštvu dirkali na Tadeja, saj je to slovenska in njegova dirka. In danes bo zanj prav poseben dan.

Napovedal je že, da bi se rad na poti skozi svoj Klanec pri Komendi (na 81. kilometru etape) na kratko ustavil in pozdravil domače, vprašanje pa je, ali mu bodo tekmeci to dopustili. "Še bližje bom domu, še več prijateljev bo, verjetno še več gledalcev in komaj čakam," pred začetkom sobotnega spektakla pravi Pogačar, ki bo imel na trasi največ navijačev zagotovo okoli Komende, lepo navijaško kuliso pa pričakujemo tudi na Veliki planini.

"Verjetno bo to etapa, ki si jo bomo zapomnili za dolgo časa"

Pogačarjev športni direktor pri UAE Emirates Andrej Hauptman pa je o današnji etapi povedal: "To je etapa, ki bo poskrbela, da bo dirka Po Sloveniji kar najbolj atraktivna. Navijačev bo verjetno povsod veliko, na tej etapi še toliko več. Trasa gre tudi skozi domačo vas Tadeja Pogačarja, tako da bo to za nas še dodatna spodbudna. Verjetno bo to etapa, ki si jo bomo zapomnili za dolgo časa. Nihče se ne bo držal nazaj, vsak trenutek dirke bo treba biti pazljiv, paziti na vsako sekundo, ki jo lahko izgubiš. Morda res ne bodo nastale večje razlike, ampak glede na vrhunsko konkurenco računam, da bo tudi na tej etapi napeto in se bo bil boj za vsako sekundo."