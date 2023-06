Bo Groenewegen zadržal zeleno?

Na 29. dirki Po Sloveniji je dan za drugo etapo. Na 163,7 kilometra dolgi trasi od Žalca do Ormoža kolesarje čakata dva kategorizirana klanca, a sta oba le četrte kategorije in tako bržčas prelahka, da bi naredila večjo selekcijo med specialisti za sprint. Tako obstaja velika verjetnost, da se bodo tudi danes za zmago spopadli sprinterski asi, s tem pa možnost, da Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), zmagovalec uvodne etape slovenske pentlje, ubrani zeleno majico vodilnega na dirki.

Na vrsti je druga etapa letošnje dirke Po Sloveniji. Začela se bo ob 11. uri v Žalcu, končala pa enkrat med 15.00 in 15.30 v Ormožu. Trasa ima podoben profil, kot ga je imela včerajšnja uvodna etapa dirke, le da bodo morali kolesarji danes prevoziti 25 kilometrov manj.

2. etapa, 15. junij 2023, Žalec - Ormož, 163,1 km

Tekmovalci bodo morali danes premagati dva kategorizirana klanca. Najprej Stoperce (3 km/5,4 odstotka) 90 kilometrov pred ciljem, dobrih 14 kilometrov pred Ormožem pa sledi še vzpon na Jeruzalem (4,7 km/2,8 odstotka). Oba vzpona sta ovrednotena s četrto kategorijo. Zadnji je dovolj blizu cilja, da bi utegnila kakšna ekipa s silovito akcijo preprečiti sprinterski finale, zaključek zato utegne biti bolj nepredvidljiv kot včeraj.

V zeleni majici vodilnega na dirki bo danes kolesaril Nizozemec Dylan Groenewegen, ki pa bo morda vrnil uslugo moštvenemu kolegu pri Jayco AlUli Luki Mezgecu in danes Slovencu pomagal do zmagoslavja. To mu bodo vsekakor poskušali preprečiti pri močnem Bahrain Victoriousu z Matejem Mohoričem, tudi UAE Emirates Domna Novaka imajo dovolj streliva, da mešajo štrene pri vrhu, prav tako to velja za četrto ekipo world toura na letošnji slovenski pentlji, Boro–Hansgrohe.

Bo Dylan Groenewegen danes ubranil zeleno majico? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jasno je, da bodo svoje priložnosti iskala tudi preostala, manjša moštva. Dobre možnosti za uspeh bi utegnila imeti kakšna dovolj močna ubežna skupina, kar napoveduje pester začetek etape s hudim bojem za mesto med ubežniki. Vsekakor bo zelo zanimivo.

V rdeči majici najboljšega po točkah – tudi ta sicer pripada Groenewegnu – bo danes vozil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), v modri najboljšega hribolazca Italijan Andrea Garosio (EOLO Kometa), v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki pa 22-letni Španec Raul Garcia Pierna (Kern Pharma).

Kolesarje točke in bonifikacijske sekunde čakajo na treh letečih ciljih v Majšperku (84,2 km etape), Kidričevem (95,3 km) in Vidmu pri Ptuju (106,7 km).

Skupni vrstni red po prvi etapi: 1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco-AlUla) 4;33:13

2. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) + 0:04

3. Matteo Moschetti (Ita/Q36.5) 0:06

4. Andrea Garosio (Ita/EOLO-Kometa) 0:07

5. Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:08

6. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:09

7. Stanislaw Aniolkowski (Pol/Human Powered Health) 0:10

8. David Gonzalez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA))

9. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe)

10. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro)

...

17. Anže Skok (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

24. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla)

30. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil)

36. Žiga Horvat (Slo/Ekipa Slovenije)

38. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

49. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) vsi isti čas

...

Preberite še: