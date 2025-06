Celjska koča najbrž prezgodaj in premalo, da bi preprečila sprint za zmago

Druga etapa 31. dirke Po Sloveniji se bo začela v Velenju in po 162,7 kilometra končala v Rogaški Slatini. Velenje sploh prvič v zgodovini gosti start etape slovenske pentlje, v znanem slovenskem zdravilišču pa je cilj pogosto in tam smo večkrat spremljali zanimive sprinterske obračune. Tudi tokrat lahko pričakujemo nekaj podobnega, čeprav je trasa druge etape z dobrimi dva tisoč višinci malce bolj razgibana kot prva, kolesarje pa čaka tudi vzpon na Celjsko kočo. Začelo se bo ob 10.55, najboljše pa v cilju pričakujejo okoli 15. ure.

Pred kolesarji na dirki Po Sloveniji je razgibana in tudi tehnično zahtevna druga etapa, v kateri utegne nizozemski sprinterski as Dylan Groenewegen s pomočjo kolegov iz moštva Jayco–AlUla, na čelu z Luko Mezgecem, ubraniti zeleno majico vodilnega na dirki, ki si jo je priboril z včerajšnjo zmago v Škofljici.

Nizozemca utegnejo izzivati pričakovani tekmeci, Nemca Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) in Tim Torn Teutenberg (Lidl–Trek), pa Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates–XRG), malce bolj zahtevno traso pa bi lahko morda vseeno izkoristili kakšni specialisti za klasike ali morebiti celo ubežniki.

Foto: zajem zaslona

Edini kategoriziran klanec dneva je vzpon na Celjsko kočo, ki se bo začel malo po 63. kilometru etape. Gre za 7,8 kilometra dolg klanec druge kategorije s 6,1-odstotnim povprečnim naklonom, z vrha tega pa bo do konca etape še dovolj časa, da tudi sprinterski asi spet ujamejo priključek z glavnino, če bi bil tempo v klanec slučajno zanje preoster. Pričakovati je, da bo vzpon premalo, predvsem pa prezgodaj v etapi, da bi lahko poskrbel za kakšno večjo selekcijo v glavnini.

Foto: zajem zaslona

Pestro pa bo na koncu etape s 13-kilometrskim krogom okoli Rogaške Slatine, kjer je nekaj kratkih, tudi strmih vzponov, pa tudi nekaj spustov. Dylan Groenewegen je v Sloveniji dosegel že šest zmag in mu le še ena manjka do izenačitve rekorda Boštjana Mervarja. Polovico od teh je Nizozemec dosegel na sprintih v Rogaški Slatini, kjer je prvič slavil že leta 2018, nato pa še v letih 2022 in 2023.

Zeleno majico vodilnega bo nosil Dylan Groenewegen (Jayco–AlUla), ki sicer vodi tudi v seštevku po točkah, a bo v rdečem namesto Nizozemca danes Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). V modri majici najboljšega hribolazca bo Švicar Fabio Christen (Q36.5), v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki pa Portugalec Antonio Mogado (UAE Team Emirates–XRG).

Druga etapa letošnje dirke se bo z zaprto vožnjo v Velenju začela ob 10.55, malo pred 11. uro bodo kolesarji dosegli kilometer nič in šlo bo zares, v cilju pa najboljše pričakujejo med 14:54 in 15:30.

Skupni vrstni red po prvi etapi: 1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco–AlUla) 3:49:11

2. Fabio Christen (Švi/Q36,5) + 0:01

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) 0:04

4. Manuel Penalver (Špa/Polti VisitMalta) 0:06

5. Matic Žumer (Slo/Adria Mobil) 0:07

6. Antonio Morgado (Por/UAE Team Emirates–XRG) 0:08

7. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural–Seguros RGA) 0:09

8. Tim Torn Teutenberg (Nem/Lidl–Trek) 0:10

9. Juan Sebastian Molano (Kol/UAE Team Emirates–XRG) isti čas

10. Luca Colnaghi (Ita/VF Group–Bardiani CSF)

11. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

...

13. Žak Eržen (Slo/Bahrain Victorious) isti čas

34. Jon Pritržnik (Slo/Pogi Team Gusto Ljubljana)

49. Nejc Peterlin (Slo/Adria Mobil)

...

Preberite še: