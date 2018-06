V živo: imam prvi uspešen pobeg, v vodstvu Slovenec in Avstralec!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

13.55: Ubežnika povečujeta prednost. Za njimi se je v lov podala še trojica Jon Božič (Slo/Adria Mobil), Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica) in njegov sotekmovalec Martin Haring (Slk/Dukla Banska Bystrica).

13.50: Kot vse kaže imamo prvi uspešen pobeg. Za nekaj deset sekund (43 sekund) sta ušla Nik Čemažar (Slo, Slovenija National Team) in Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum).

13.47, 10 km: Petim kolesarjem se je uspelo glavnini odlepiti za nekaj deset metrov, a so bili hitro ujeti. Na 10 kilometru torej brez ostaja sprememb, ve čas pa se vrstijo poskusi pobega.

13.45, 8 km: Na trasi brez sprememb. Kolesarji ostajajo skupaj.

Na kolesarje skrbi tudi motoristična konjenica slovenske policije:

Foto: Vid Ponikvar

13.40, 3 km: Kolesarji so močno zavrteli pedala, a za zdaj uspešnega pobega še nimamo.

13.38: Vrstijo se poskusi pobegov, kolesarji se podajajo na Madžarsko, del današnje trase pa bo peljal tudi po Avstriji.

13.30: Zdaj gre zares. Kmalu se pričakuje prve pobege posameznikov, na koncu, če ne bo presenečenj, pa bodo za zmago obračunali najboljši šprinterji.

13.25: Začelo se je! Na traso 25. dirke Po Sloveniji se je podalo 151 kolesarjev. Vse skupaj se kot ponavadi začenja z zaprto vožnjo. Čez dobrih pet minut pa se bo začelo tudi zares.

Štart - Lendava!

Tekmovalcem bosta tudi letos na odru za zmagovalce delali simpatični hostesi.

Na štartu v Lendavi je vse bolj vroče:

Glavni favoriti za sredino etapno zmago so nemški šampion Marcel Kittel, britanski zvezdnik Mark Cavendish, nevarna pa bosta tudi Nizozemec Dylan Groenewegen in Avstralec Caleb Ewan. Slovencev naj ne bi bilo pri vrhu, a domač teren in glasna podpora navijačev nista zanemarljiv podatek. Zagotovo lahko najboljšim meša štrene tudi kakšen od slovenskih predstavnikov.

Kdo je favorit za skupno zmago?

Tako kot v sredo bo tudi v četrtek bolj ravninska etapa, prvi resnejši preizkus bo v petek s ciljem na Celjskem gradu. V soboto bo kraljevska etapa s ciljem v Kamniku, v nedeljo pa vožnja na čas med Trebnjim in Novim mestom, po kateri bo znan končni zmagovalec.

Ljubitelji kolesarstva v Sloveniji bodo imeli možnost na delu videti enega od najboljših kolesarjev spomladanskega dela sezone Primoža Rogliča, ki bo lovil svojo drugo končno zmago na slovenski pentlji in 12. slovensko.

Sodeč po štartni listi bosta njegova glavna tekmeca v boju za skupni seštevek Poljak Rafal Majka, zmagovalec lanske dirke, in Kolumbijec Rigoberto Uran, lani drugi na dirki po Franciji.

