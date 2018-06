Ni vredno ogrožati življenj. Ko naletite na kolesarsko karavano, počakajte, da odbrzi mimo.

Največja kolesarska dirka v Sloveniji letos praznuje jubilej, od danes do nedelje bodo na 25. zeleni pentlji tekmovali tudi številni zvezdniki in skrajno trapasto bi bilo, če bi športni praznik pokvarila neprevidnost kakšnega voznika ali pešca, ki ne bi upošteval zapore cest.

"Prosimo za potrpežljivost, etape bodo zelo zahtevne, zato bomo ceste zapirali kakšno minuto prej. Tu je pomembna potrpežljivost udeležencev v prometu, da od tam, kjer so ustavljeni, ne nadaljujejo poti naprej, preden gre mimo zadnje vozilo v karavani, na katerem je tudi oznaka 'konec dirke'," opozarja Matjaž Leskovar, predstavnik slovenske policije v organizacijskem odboru dirke Po Sloveniji.

Preverite potek etap in kdaj vam utegnejo prekrižati pot

Letos bo na petih etapah slovenske pentlje tekmovalo več kot 150 kolesarjev, med 22 ekipami jih je tudi devet svetovne serije, s številnimi zvezdniki svetovnega formata. Kolesarska karavana s kopico spremljevalnih vozil promet po navadi ustavi le za nekaj minut, nato nadaljuje pot. Natančen potek trase, opremljen s časovnico, lahko preverite tudi na naši strani.

Prvi dve etapi, v sredo in četrtek, bosta manj zahtevni, zato je pričakovati, da bo nekaj kolesarjev čez dan bežalo, privozili si bodo nekaj minut prednosti pred glavnino, kar pomeni, da bo celotna karavana na delih trase promet ustavila le za kakšnih deset, petnajst minut, tretja in četrta etapa pa utegneta povzročiti nekaj več čakanja. Na vzponih se namreč karavana močno razpotegne, a več kot pol ure do 45 minut vedarle ne bo treba čakati.

Foto: Vid Ponikvar

Počakajte na zadnje vozilo v karavani, na katerem je oznaka "konec dirke"

Ko vam torej pot prekriža kolesarska karavana, upoštevajte navodila policistov in redarjev, ustavite vozilo in nato počakajte na zadnje vozilo v karavani, na katerem je oznaka "konec dirke". Tudi če nekaj minut mimo mesta, kjer stojite, ne bo nobenega kolesarja ali spremljevalnega vozila, to ne pomeni, da je nevarnosti konec.

"Med dirko je v ospredju vedno policijsko vozilo s prižganimi posebnimi svetlobnimi znaki – rdeča in modra svetilka, ki izvaja mobilno zaporo ter zapira cesto in vozilo organizatorja z rumeno svetilko in napisom kolesarska dirka. To najavlja prihod kolesarske karavane ter opozarja, da se je takrat treba ustaviti in počakati, da gre karavana mimo, z vsemi spremljevalnimi vozili vred. Naprej se lahko gre le, ko mimo nas zapelje zadnje vozilo (v žargonu mu rečemo tudi metla), na katerem je viden napis: KONEC DIRKE. Takrat dvomov ni več in cesta se znova odpre za ves promet," pojasnjuje Leskovar.

Letos na Madžarsko in v Avstrijo

Pri varovanju in urejanju prometa na dirki bo tako letos udeleženih več sto policistov, za vsako etapo pa je angažiranih tudi 28 policistov motoristov ter najmanj tri službena vozila s po šestimi policisti, še pravi Leskovar, ki priznava, da bo letos dirka Po Sloveniji nekoliko večji zalogaj tudi za policijo.

"Trasa letos poteka skozi ozemlje Madžarske in Republike Avstrije. Mejo Madžarske celotna karavana preči enkrat, sosednje Avstrije pa dvakrat, zato smo se obrnili na pomoč k sosedom in s pomočjo madžarske policije na eni strani ter policijskega atašeja Avstrije na drugi pravočasno pridobili vsa dovoljenja, da naša oborožena policija vstopa tudi na njihovo ozemlje brez kakršnihkoli zapletov. A brez odličnega sodelovanja s sosedi bi se lahko kaj hitro zapletlo."

Foto: Vid Ponikvar

Tudi pešci so lahko nevarni

Nevarni pa niso le avtomobili, ampak tudi pešci, še opozarja Lekovar. "Pešci so največja nevarnost ob zaključkih etap, ki so po navadi v večjih naseljlih. Vemo, da želijo pešci priti na svoj cilj čim prej, ampak so tudi oni lahko zelo nevarni. Hitrosti ob zaključkih etap so namreč velike, trčenje kolesarja in pešca je lahko smrtno nevarno za oba. Imeli smo že primere, ko so pešci poskušali na vsak način prečkati cesto. Zato še enkrat prosim za strpnost. Izplača se malo počakati, navijati za kolesarje in uživati v dirki."