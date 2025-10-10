Dosedanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič je na današnji slovesnosti prevzel mandat s polnimi pooblastili. Vizija Petriča za policijo je sodobna, učinkovita in zaupanja vredna organizacija, na katero se lahko zanesejo vsi. Med prednostnimi nalogami je v nagovoru izpostavil reševanje kadrovskega vprašanja.

Petrič, ki ga je vlada na to mesto na predlog ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja imenovala v četrtek, je v nagovoru izpostavil, da funkcije ne razume kot osebnega dosežka, ampak kot izraz zaupanja in odgovornosti do institucije. "Brez zaposlenih v policiji tudi funkcija ne bi imela pomena," je izpostavil.

"Če želimo kadre, moramo narediti spremembe"

Izpostavil je pomen vlaganja v ljudi. Zaveda se kadrovskega pomanjkanja in preobremenjenosti policistov. "Če želimo kadre, moramo narediti spremembe," je povedal. Nanizal je možnost višanja proračuna za varnost in spremembo zakonodaje, predvsem pa krepitev medsebojne spoštljivosti in kolegialnosti.

Voditi policijo po besedah Petriča pomeni voditi eno najpomembnejših institucij pravne države. Foto: STA Voditi policijo po besedah Petriča pomeni voditi eno najpomembnejših institucij pravne države. Na to funkcijo je vedno gledal kot na izjemno odgovoren položaj, ki ga mora sprejeti v popolni odsotnosti ega in z močnim zavedanjem, da je treba služiti drugim. "To mesto razumem kot dolžnost, da varujem integriteto institucije," je povedal.

Poklukar izpostavil številne Petričeve kompetence in izkušnje

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je Petriču slavnostno podelil značko generalnega direktorja, je v nagovoru izpostavil številne Petričeve kompetence in izkušnje. Po ministrovih besedah je Petrič dokazal, da zna dobro in odločno voditi tako kompleksno organizacijo, kot je policija. "Petrič je človek poguma in vrednot," je zatrdil Poklukar.

Karierni policist in kriminalist Petrič je 19. šef na vrhu samostojne slovenske policije. Vlada ga je januarja imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Pred tem je od 18. julija 2023 vodil upravo kriminalistične policije. Še prej, od marca 2022, pa je začasno vodil Policijsko upravo Ljubljana. Sicer magister prava je delo v policiji začel leta 1988 kot takratni miličnik na policijski postaji Ljubljana Šiška.