A. P. K.

Petek,
10. 10. 2025,
9.03

1 ura, 28 minut

Avtomobili

Avtomobil ukradli z dvorišča in ga namerno zažgali

A. P. K.

Storilci so ukradeno vozilo najverjetneje zažgali, so sporočili s policije.

Storilci so ukradeno vozilo najverjetneje zažgali, so sporočili s policije.

Foto: Shutterstock

Policiste Policijske uprave Celje so v četrtek zjutraj obvestili o tatvini osebnega vozila VW cady bele barve. Neznani storilci so vozilo odpeljali z dvorišča stanovanjske hiše v Kozjem.

V nadaljevanju so policiste iz Celja njihovi kolegi s Policijske postaje Šentjernej obvestili, da so omenjeno vozilo, popolnoma uničeno, našli na območju Šentjerneja. Storilci so ga najverjetneje namerno zažgali, so še zapisali na policiji.

slovenska policija
