Avtomobil ukradli z dvorišča in ga namerno zažgali

Policiste Policijske uprave Celje so v četrtek zjutraj obvestili o tatvini osebnega vozila VW cady bele barve. Neznani storilci so vozilo odpeljali z dvorišča stanovanjske hiše v Kozjem.

V nadaljevanju so policiste iz Celja njihovi kolegi s Policijske postaje Šentjernej obvestili, da so omenjeno vozilo, popolnoma uničeno, našli na območju Šentjerneja. Storilci so ga najverjetneje namerno zažgali, so še zapisali na policiji.